Nach einem Einsatz von Polizei und Ordnungsamt in Prenzlauer Berg erheben Augenzeugen schwere Vorwürfe. Demnach sollen Beamte mehrere Menschen bedroht und körperlich angegriffen haben. Am Freitag meldete sich dazu auch die Polizei zu Wort.

Eine Verkehrskontrolle im Bötzowkiez in Berlin-Prenzlauer Berg hat in sozialen Medien heftige Kritik an Polizei und Ordnungsamt nach sich gezogen. Auslöser sind Handyvideos des Vorfalls am Mittwochnachmittag, den Passanten gefilmt hatten und später im Internet teilten. Zu sehen ist eine Rangelei zwischen Polizeibeamten, Mitarbeitern des Ordnungsamtes Pankow und weiteren beteiligten Personen nach der Kontrolle eines Radfahrers.

Augenzeugen sagten dem rbb, Mitarbeitende des Ordnungsamtes und Polizisten hätten mehrere Menschen bedroht und körperlich angegriffen. Es sei zu Bedrohungen, Einschüchterungen und körperlichen Übergriffen durch Ordnungsamt gekommen. Im Netz kursieren verschiedene Videos und Fotos zu dem Vorfall.

Das Bezirksamt Pankow will sich nach eigenen Angaben am Montag zu den Vorwürfen äußern. Der Pankower Ordnungsstadtrat Daniel Krüger (AfD) sagte dem rbb bereits, es sei an dem Vorfall bislang nichts erkennbar, das gegen geltendes Recht und die Regeln für Mitarbeitende des Ordnungsamtes verstoße.