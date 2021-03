Auf der Berliner Stadtautobahn A100 in Berlin hat sich am Freitagnachmittag nach einem Unfall ein langer Stau gebildet. Autofahrer mit nördlicher Fahrtrichtung mussten zeitweise 90 Minuten mehr einplanen, es staute sich auf einer Länge von bis zu 10 Kilometern.



Auslöser der starken Verkehrsbehinderungen war ein Unfall auf der Rudolf-Wissell-Brücke in Charlottenburg. Am frühen Freitagnachmittag waren dort in Richtung Norden mindestens vier Fahrzeuge ineinander gefahren. Laut Polizei wurde eine Person leicht verletzt, musste aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Zwei Spuren wurden gesperrt, laut Polizei sorgten Schaulustige für weitere Verzögerungen.



Inzwischen ist die Unfallstelle geräumt und der Stau baut sich langsam ab.