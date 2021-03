Ein Jugendlicher soll in Berlin-Zehlendorf an zwei Tagen hintereinander dieselbe Tankstelle überfallen haben.

Der gerade einmal 14 Jahre alte mutmaßliche Täter habe am Dienstagabend in einer Tankstelle in der Potsdamer Straße in Zehlendorf einen Mitarbeiter mit einem Messer bedroht und Geld von ihm verlangt, teilte die Polizei am Mittwoch.



Die Beamten fanden den Jugendlichen demnach samt Beute kurze Zeit später in seiner Wohnung.

Bei der Durchsuchung stießen die Ermittler auch auf andere Beweismittel. Laut Polizei steht der Jugendliche im Verdacht, bereits am Montagabend dieselbe Tankstelle überfallen zu haben.



Dem Täter droht eine Anklage wegen räuberischer Erpressung.