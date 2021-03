Die Berliner Polizei hat am Mittwochmittag in einer Wohnung in Tempelhof eine Frau tot aufgefunden. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus, wie die Polizei am Mittwochnachmittag mitteilte.



Demnach wurde die Leiche der 58-Jährigen gegen 12:20 Uhr in ihrer Wohnung in der Alboinstraße gefunden. In der Wohnung wurde der 23-jährige Sohn der Frau angetroffen. Er gilt laut Polizei als dringend tatverdächtig und wurde festgenommen. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.