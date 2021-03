Bislang unbekannte Personen sollen in der Nacht auf Samstag das Zelt eines obdachlosen Mannes in Berlin-Charlottenburg angezündet haben. Der 60-Jährige, der sich in dem Zelt befand, blieb unverletzt, wie die Berliner Polizei mitteilte.

Gegen 2:15 Uhr bemerkten demnach eine vorbeifahrende Radfahrerin und eine Polizeistreife Flammen an dem Zelt, das unter der S-Bahnbrücke an der Straße des 17. Juni in Höhe der Bachstraße stand. Die Polizisten löschten die Flammen mit einem Handfeuerlöscher.