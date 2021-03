dpa/W. Steinberg Audio: Inforadio | 18.03.2021 | David Donschen | Bild: dpa/W. Steinberg

Erster tödlicher Radunfall in Berlin 2021 - Radfahrerin stirbt nach Abbiege-Unfall mit Lkw in Neukölln

18.03.21 | 13:54 Uhr

Erster tödlicher Radfahr-Unfall des Jahes in Berlin: Eine 56-jährige Radfahrerin ist nach einem Abbiegeunfall in Neukölln gestorben. Schon am Tag zuvor gab es zwei Abbiege-Unfälle mit Radfahrerinnen. Eine der Frauen wurde schwer verletzt.

Eine Radfahrerin ist am Donnerstagvormittag in Berlin-Neukölln bei einem Abbiege-Unfall mit einem Lkw gestorben. Zum Unfall kam es nach Angaben der Polizei kurz vor 9 Uhr in der Oderstraße. Nach Polizeiangaben war die 56-jährige Radfahrerin auf dem Gehweg der Oderstraße in Richtung Eschersheimer Straße und überquerte gerade die Siegriedstraße, als ein in gleicher Richtung gesteuerter Lkw sie an dieser Kreuzung beim Rechtsabbiegen in die Siegriedstraße erfasste.

Das Rad der Frau soll dabei nach Medienberichten zerquetscht worden sein. Rettungskräfte versuchten die Frau wiederzubeleben, allerdings ohne Erfolg, so die Berliner Feuerwehr. Sie verstarb noch am Unfallort. Der 46 Jahre alte Fahrer des Lkw und ein weiterer Zeuge erlitten einen Schock. Zur Aufnahme des Unfalls sei die Oderstraße zwischen Emser Straße und Oberlandstraße und der vom Unfall betroffene Kreuzungsbereich der Siegfriedstraße bis 12:25 Uhr gesperrt gewesen, so die Polizei. Die Ermittlungen habe das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte übernommen, hieß es.



Der Unfall am Donnerstag war laut dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club Berlin (ADFC) der erste tödliche Rad-Unfall des Jahes in Berlin. Am 4. Januar war jedoch schon ein 65-Jähriger im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Diese hatte er sich bei einem Unfall am 16. Dezember 2020 zugezogen. Der Mann war in Lichtenrade ebenfalls mit einem Lkw zusammengestoßen.

Im vergangenen Jahr gab es auf den Berliner Straßen 17 beziehungsweise mit dem Mann aus Lichtenberg 18 im Straßenverkehr ums Leben gekommene Radfahrer.

35-jährige Radfahrerin am Mittwoch schwer verletzt

Erst am Mittwochnachmittag war in Berlin eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war die 35-Jährige am Nachmittag an der Kreuzung Hobrechtstraße/Weserstraße mit einem Auto zusammengestoßen. Die Frau rutschte auf die Motorhaube, wurde durch die Luft geschleudert und prallte gegen ein parkendes Auto. Mit schwersten inneren Verletzungen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Kontrolle des 23 Jahre alten Autofahrers stellten die Polizisten fest, dass er keinen Führerschein hatte und auch in der Vergangenheit schon ohne Fahrerlaubnis unterwegs gewesen war.

Schwangere Radfahrerin angefahren - Polizei sucht Zeugen

Für einen weiteren Unfall mit einer Radfahrerin vom Mittwoch sucht die Polizei derzeit nach Zeugen [berlin.de/polizei]. Hier war eine 28-jährige schwangere Frau am Nachmittag an einer Ampelkreuzung an der Allee der Kosmonauten beim Losfahren von hinten von einem abbiegenden Auto erfasst worden. Der Fahrer des Wagens sei ohne anzuhalten davon gefahren, obwohl die Radfahrerin gestürzt sei, so die Polizei. Die Frau habe anschließend über Schmerzen im Unterleib geklagt und sich vorsorglich stationär in ein Krankenhaus begeben.

