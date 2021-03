Beim Online-Ticket-Dienstleister des Berliner Zoos in Charlottenburg und des Tierparks in Friedrichsfelde ist es zu einem Datenleck gekommen. Das haben Zoo und Tierpark am Dienstag mitgeteilt.



Während eines Systemupdates beim niederländischen Unternehmen "Ticketcounter" sei ein Teil der Kundendaten zeitweise öffentlich zugänglich gewesen. Betroffen seien Daten von Personen, die vor dem 5. August 2020 Buchungen in den Online-Shops getätigt haben. "Es kann sich dabei um Name, E-Mail-Adresse und/oder Daten zu den gebuchten Produkten handeln. Nicht betroffen sind Zahlungs- oder Bankdaten", heißt es in der Mitteilung des Zoos und Tierparks. Betroffene Gäste werden demnach in den kommenden Tagen ausführlich per E-Mail informiert.