Eine Beschäftigte der Berliner Polizei ist beim Drogenkonsum in einem Auto in Berlin-Mitte erwischt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war einer Streife am Freitagabend gegen 19:30 Uhr starker Cannabisgeruch aus einem geparkten Wagen aufgefallen, in dem zwei Frauen saßen. Beide räumten demnach wenig später ein, soeben Cannabis geraucht zu haben.