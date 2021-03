rbb|24/Winkler Audio: Antenne Brandenburg | 19.03.2021 | Amelie Ernst | Bild: rbb|24/Winkler

Interview | Biesenhorster Sand - "Der Bedarf an großen Freiflächen für die Berliner ist da"

21.03.21 | 08:20 Uhr

Seit dieser Woche ist Berlin um ein Naturschutzgebiet reicher: der Biesenhorster Sand zwischen Karlshorst und Biesdorf. Jens Scharon (Nabu) berichtet im rbb|24-Interview über die Besonderheiten, die das von Trockenrasen geprägte Areal mit sich bringt.

rbb|24: Herr Scharon, insgesamt 16 Jahre hat es gedauert, bis der Biesenhorster Sand Naturschutzgebiet geworden ist – warum so lange? Jens Scharon: Als die Sowjetarmee abgezogen ist, ist Naturinteressierten aufgefallen, was für ein tolles Gebiet das ist. Im Jahr 2000 hat die Senatsverwaltung umfangreiche Gutachten in Auftrag gegeben, in denen die Vegetation und verschiedene Artengruppen der Tierwelt untersucht wurden. Die Untersuchungsergebnisse haben belegt, dass es gerechtfertigt ist, dieses Gebiet unter Naturschutz zu stellen. Aber dann musste man in Berlin erstmal alle Gebiete, die europarechtlich geschützt sind, unter Schutz stellen. Wir hatten mal mit drei, vier Jahren gerechnet, jetzt sind 16 Jahre daraus geworden. Aber gut, jetzt ist das Ziel erreicht.

Biesenhorster Sand Der Biesenhorster Sand ist ein sehr großes Areal zwischen Biesdorf und Karlshorst, daher stammt auch der Name. Er liegt ursprünglich im Berliner Urstromtal, hatte also auch feuchte Standorte und wurde im Zuge der Nutzung überformt. Für die Bahnanlagen aus der ehemaligen DDR, die sich dort einmal befanden, wurde etwa großflächig Sand aufgeschüttet. Auch eiszeitlich entstandene Binnendünen wurden in die Bebauung der Landschaft eingegliedert. Seit dem 18.3.2021 ist der Biesenhorster Sand ein Naturschutzgebiet.

Was ist eigentlich das Besondere am Biesenhorster Sand? Die Größe des ganzen Areals, das sich vom Biesdorfer Kreuz bis zur Wuhlheide erstreckt, insbesondere die Tier- und Pflanzenwelt. Wegen der militärischen Nutzung durch Wehrmacht und russische Armee waren im Karlshorster Bereich sehr große, damals fast noch goldgelbe, vegetationslose Sandflächen vorhanden mit Tieren und Pflanzen, die sich an diese speziellen Lebensräume angepasst hatten. Entomologen haben im Jahr 2000 sehr bemerkenswerte Arten festgestellt: wie Rüsselkäfer oder Hautflügler, also Bienen, die schon sehr lange in Berlin und in Brandenburg nicht mehr nachgewiesen wurden, teilweise über 100 Jahre nicht.

Der Biesenhorster Sand hat eine bewegte Geschichte, dort finden sich etwa Reste des ehemaligen DDR-Rangierbahnhofs Wuhlheide. Ist die militärische Nutzung durch das Militär heute auch noch erkennbar? Das erkennen Sie vielleicht noch, wenn sie von der Viechtacher Straße ins Gebiet an den Weidekoppeln laufen. Da geht der Weg durch einen Wall. Da war eine Kleinkaliber-Schießbahn der Sowjetarmee. Wenn sie dann weitergehen, über das nächste, inzwischen zurückgebaute Gleis, sieht man noch sehr schön das Schotterbett. Das war mal das Umfahrungsgleis für den Güterbahnhof.

Relikte der ehemaligen Bahnanlage

Neben den Relikten liegt zum Teil auch Müll. Was muss weggeräumt werden – und was können Flora und Fauna als Lebensraum nutzen?



Was liegen bleiben kann, sind die größeren Betonplatten oder einige Strukturen, die Arten Unterschlupf bieten als Versteck, als Sonnenplätze – zum Beispiel für die Zauneidechse, die einen sehr großen Bestand auf dem Biesenhorster Sand hat. Was raus soll, sind militärische Hinterlassenschaften wie Dosen, jede Menge Gummistiefel, Schutzanzüge von der Sowjetarmee. Und alte Farbtöpfe, Hausmüll. Wie das überall in den 70er-Jahren üblich war, wurde Hausmüll irgendwo verklappt, wo er erstmal keinen gestört hat. Davon gehen möglicherweise auch leichte Umweltgefahren aus. Aber wir haben jetzt in den 16 Jahren, in denen wir uns engagieren, jedes Mal größere Container voll abgesammelt, sodass dort schon eine Menge entsorgt wurde.

Müllbeseitigung: Arbeitseinsatz der NABU-Mitarbeiter im März 2021

Der Nabu hat 778 Käferarten festgestellt. Was gefällt den Käfern in Biesenhorster Sand?



Diese Zahlen beziehen sich auf das gesamte, über 100 Hektar große Areal. Ein Großteil des Gebietes gehört der Bahn, der Karlshorster Teil dem Bezirk. Dort sind wir aktiv. Dort wurden die Koppeln für eine Beweidung mit Schafen und Ziegen angelegt. Man findet jetzt nicht in allen Bereichen alles. Dieser große Artenreichtum kommt durch die Strukturvielfalt des Biesenhorster Sandes zustande. Sie haben dort Zitterpappelbestände, Vorwälder, unterschiedlichste Grasfluren, Halbtrockenrasen, Trockenrasen. In den Anfangsjahren, als wir dort vor Ort waren, weiter im Süden auf dem Bahnteil, gab es noch kleinere Feuchtgebiete, wo Amphibien vorkamen, die inzwischen auf Grund der letzten niederschlagsarmen Jahre ausgetrocknet sind. Auch grenzt dort das Einzugsgebiet des Wasserwerks Wuhlheide mit seinem Absenkungstrichter an. Es ist diese Lebensraum- und Strukturvielfalt, die wiederum auch vielen Arten Ansiedlungs- und Fortpflanzungsmöglichkeiten bietet.

zur person privat Jens Scharon leitet die Bezirksgruppe Lichtenberg-Hohenschönhausen des Naturschutzbundes Deutschland e.V./ Nabu. Mit Ehrenamtlichen hat er sich über Jahre für die Unterschutzstellung des Biesenhorster Sandes eingesetzt.

Und das betrifft auch die verschiedenen Vogelarten, die sich angesiedelt haben? Ja. Das hat sich ein bisschen gewandelt, die großen, offenen Flächen wachsen zu. Die ganz seltenen Arten, wie der Brachpieper oder die Haubenlerche, die in Berlin vom Aussterben bedroht sind, finden wir dort nicht mehr. Dafür aber Vogelarten, die an Offenlandschaften gebunden sind, wie die Heidelerche, oder der Steinschmätzer, der auf einer Koppel brütet. Wenn man nicht versuchen würde, diese offenen Grasfluren oder Sandflächen zu erhalten, unter anderem durch die Beweidung mit Schafen und Ziegen, dann hätten wir dort irgendwann flächendeckend eine Waldfläche.

Der Biesenhorster Sand ist Naherholungsgebiet. Was macht das Gelände für den Menschen attraktiv? Schon die Größe, die Ruhe, die Abgeschiedenheit. Und die Möglichkeit des Naturerlebens. Viele kommen dort mit ihren Kindern hin, um sich an den Schafen zu erfreuen. Man hat einen großen Raum für die Erholung. Man hat gerade in der Corona-Zeit gesehen, wie der Nutzungsdruck auf die Fläche noch einmal zugenommen hat. Der Bedarf an großen Freiflächen für die Berliner ist da.

Silbergras im Biesenhorster Sand Bild: rbb24/Winkler

Und was ändert sich dadurch, dass es Naturschutzgebiet ist? Im Praktischen wird sich nichts ändern. Die Flächen, zumindest in Karlshorst, sind ja eingekoppelt. Wir haben Wege dort. Dass viele Berliner ihre Hunde freilaufen lassen, selbst wenn es in einer Grünanlage und erst recht einem Naturschutzgebiet nicht gestattet ist, wird auch weiterhin passieren – auch wenn es nicht schön ist. Mit der Unterschutzstellung ist jetzt die Senatsverwaltung für Umwelt zuständig. Daraus ergeben sich Verpflichtungen wie eine kontinuierliche Fortführung der Schutzbemühungen, der Pflegearbeiten und letztendlich auch der Finanzierung. Die Nutzung und Pflege des Gebietes muss sich ab jetzt an den in der Schutzverordnung beschriebenen Schutzzwecken orientieren.

Bild: rbb24/Winkler

Sprich, Sie können sich jetzt zurücklehnen. Das könnten wir sicherlich machen, jetzt da das Ziel erreicht ist (lacht). Aber natürlich wird man auch weiterhin zusammenarbeiten. Eine Verwaltung kann nicht immer vor Ort sein, gerade hier in Berlin. Ich denke, da wird es auch für uns noch das eine oder andere zu tun geben. Und vor allem verfolgen wir, ob durch die Pflegemaßnahmen die Schutzziele langfristig gesichert werden, also: Wie entwickelt sich die Naturausstattung, und bleiben die seltenen Lebensräume und Arten im Gebiet erhalten. Vielen Dank für das Gespräch.

Mit Jens Scharon sprach Caroline Winkler, rbb|24.