In einem Labor in einem Industriepark in Berlin-Charlottenburg ist ein Feuer ausgebrochen. Das hat die Berliner Feuerwehr dem rbb bestätigt. In den Räumen in der Max-Dohrn-Straße, die sich im sechsten Obergeschoss eines siebengeschossigen Gebäudes befinden sollen, könnten auch gefährliche Stoffe lagern, wie ein Feuerwehrsprecher bestätigte.