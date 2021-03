In den kommenden Tagen sollen die Temperaturen in Brandenburg auf über 20 Grad steigen. Der Landesbetrieb Forst rechnet wegen der Trockenheit im gesamten Bundesland mit einer hohen Waldbrandgefahr. Das teilte die Sprecherin des Umweltministeriums am Montag in Potsdam mit. In vielen Landkreisen werde bereits am Dienstag eine Gefahrenstufe 3 gelten, das bedeutet mittlere Gefahr. Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert, dass in fast allen Kreisen ab Mittwoch die Gefahrenstufe 4 und somit hohe Waldbrandgefahr gelten wird.

Laut der Aufzeichnungen des Landesbetriebs Forst hat der Niederschlag im Winter nicht ausgereicht, um die nachhaltige Trockenheit zu verringern. Nur in den oberen Bodenschichten sei etwas Entspannung eingetreten. Die Dürrejahre aus 2018 und 2019 hätten den Brandenburger Wäldern das Wasser bis in tiefe Bodenschichten entzogen, auch 2020 sei ein eher trockenes Jahr gewesen.