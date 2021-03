Ein Autofahrer hat am frühen Sonntagmorgen in Löwenberg (Oberhavel) die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist in eine Hauswand gekracht.



Nach Angaben der örtlichen Feuerwehr geschah der Unfall um 5.30 Uhr auf der B 96 mitten in der Gemeinde. Der Wagen fuhr demnach aus bislang ungeklärter Ursache in die Wand eines Friseurgeschäftes. Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass das Schaufenster zerstört und auch die Außenfassade beschädigt wurde. Der Autofahrer wurde bei dem Aufprall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.



Laut Feuerwehr besteht in dem Gebäude teilweise Einsturzgefahr. Ein Gutachter soll am Sonntag die Statik des Hauses prüfen.