Bild: rbb/Michael Billig

Prozessbeginn in Potsdam - Unternehmer steht wegen illegaler Mülldeponie im Havelland vor Gericht

10.03.21 | 10:24 Uhr

Über Jahre hinweg soll ein Unternehmer bei Vietznitz im Havelland illegal Müll entsorgt haben, der bis heute die Umwelt gefährdet. Am Mittwoch wird ihm in Potsdam der Prozess gemacht. Gerechnet wird trotz der schweren Vorwürfe mit einem milden Urteil. Von Michael Billig

Der nächste große Müllprozess beginnt an diesem Mittwoch am Landgericht Potsdam – wie häufig in solchen Fällen mit erheblicher Verzögerung. Von der Anklage bis zum Beginn der Verhandlung sind fast fünf Jahre vergangen. Die Tatzeit liegt noch ein ganzes Stück weiter zurück. Der Müll aber liegt noch da und gefährdet weiterhin die Umwelt.



Angeklagt ist ein Unternehmer aus dem Havelland. Die Staatsanwaltschaft Potsdam wirft ihm vor, im Tagebau Vietznitz bei Wiesenaue (Havelland) eine illegale Mülldeponie betrieben zu haben. Mit seiner Kiesfirma soll er im großen Stil Abfälle, darunter auch gefährliche Stoffe, unter Sand und Steinen verscharrt haben. 2009 flog das dreckige Geschäft auf. Sieben Jahre gingen ins Land, ehe die Staatsanwaltschaft 2016 Anklage wegen "vorsätzlichem unerlaubten Umgang mit gefährlichen Abfällen" erhoben hat.

Bis heute liegt illegaler Müll in der Natur bei Vietznitz. Bild: rbb/Michael Billig

Müll-Problem gilt grundsätzlich als "eingedämmt"

Illegale Mülldeponien in ausgebeuteten Ton- und Kiesgruben gab und gibt es in Brandenburg zuhauf. Das Landesbergamt, das für die Überwachung der Gruben zuständig ist, listet insgesamt 25 Fälle auf. Sie spielten sich größtenteils zwischen 2005 und 2010 ab.



Mittlerweile gilt das Problem bei Behörden und Polizei als "eingedämmt". Die brandenburgische Justiz aber muss sich bis heute mit diesen Verfahrens-Altlasten beschäftigen. Es handelt sich dabei nicht nur um Fälle von Umwelt-, sondern auch von Wirtschaftskriminalität. Die Beweisaufnahme ist verglichen mit vielen anderen Strafsachen deutlich komplexer.



Unter anderem deswegen zog sich ein anderer großer Müllprozess, der erst vergangenen November einen Abschluss fand, extrem in die Länge. Die Verhandlungsdauer betrug fast vier Jahre. Am Ende wurde gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt. Andere alte Müllverfahren, etwa zu zwei Gruben im Landkreis Dahme-Spreewald, sind immer noch bei Gericht anhängig.



Müll rottet an vielen Orten vor sich hin

Die Müllverbrechen von einst belasten nicht nur Staatsanwaltschaften und Gerichte, sondern auch die Landeskasse und die Umwelt. In einigen Gruben rottet der illegal entsorgte Müll nach wie vor ungesichert vor sich hin. Im Fall Vietznitz verschmutzt der Dreck das Grundwasser. Das ist das Ergebnis einer sogenannten Gefährdungsabschätzung, die ein Ingenieurbüro im Auftrag des Landesbergamtes durchgeführt hat. "Das Grundwasser ist bereits geschädigt und weiterhin als akut gefährdet zu beurteilen", heißt es in einem dazugehörigen Gutachten, das rbb|24 vorliegt. Und weiter in fetten Buchstaben: Maßnahmen zur Reduzierung der Gefahr seien "dringend erforderlich".



Doch diese Maßnahmen kosten viel Geld: Nach Berechnung des Ingenieurbüros würden für die komplette Bergung des Mülls sowie dessen fachgerechte Entsorgung rund 30 Millionen Euro anfallen. Ihn in der Grube zu belassen und zumindest durch eine Abdeckung zu sichern, würde mindestens zehn Millionen Euro verschlingen. Das Gutachten stammt aus dem Jahr 2016. Passiert ist bis heute nichts. Im Landeshaushalt für 2021 sind auch nur 3,5 Millionen Euro für die Sicherung illegaler Deponien vorgesehen. Und die sind auch schon verplant.

Angeklagter darf auf Strafnachlass hoffen

Die Kiesfirma, die mutmaßlich für den Umweltschaden verantwortlich ist, kann auch nicht mehr herangezogen werden. Sie ist längst insolvent. Ob ihr ehemaliger Chef, der nun in Potsdam auf der Anklagebank sitzt, harte Konsequenzen fürchten muss, ist ebenfalls fraglich. Es gilt die Unschuldsvermutung. Im Falle einer Verurteilung droht dem Angeklagten zwar im schlimmsten Fall Gefängnis. Das Strafgesetzbuch sieht für eine Umweltstraftat dieser Dimension bis zu fünf Jahre Freiheitsentzug vor.



Eher zu erwarten ist aber milderes Urteil. Dafür spricht allein schon die Statistik. Zahlen aus dem brandenburgischen Justizministerium für die Jahre 1994 bis 2015 zeigen: In 90 Prozent ihrer Urteile zu vergleichbaren Delikten beließen es Gerichte bei einer Geldstrafe. Es gibt keine Hinweise darauf, dass sich diese Quote merklich geändert hat und die Richtersprüche mittlerweile härter ausfallen würden. Vielmehr darf der Angeklagte, sofern er überhaupt für schuldig befunden wird, wegen der langen Verfahrensdauer auf Strafnachlass hoffen, wie schon andere vor ihm – und wohl auch noch nach ihm.

Sendung: Brandenburg aktuell, 10.03.2021, 19:30 Uhr