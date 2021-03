An der Zugstrecke zwischen Berlin und Dresden sind am Montagmorgen zahlreiche alte Weltkriegsbomben erfolgreich gesprengt worden. Das hat der Brandenburger Kampfmittelbeseitigungsdienst mitgeteilt.

Auch in Cottbus kam es am Montag zu einem größeren Einsatz wegen einer Weltkriegsbombe. In einem Sperrkreis von rund 300 Metern in Cottbuser Innenstadt mussten mehr als 3.700 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Die Bombe wurde am Vormittag schließlich erfolgreich entschärft.