Die linke Kreuzberger Kiezkneipe "Meuterei" wurde am Donnerstagmorgen geräumt, begleitet von Protesten. Am Abend verlagerte sich der Protest nach Prenzlauer Berg und Mitte. Hunderte zogen durch die Straßen.

Hunderte Menschen haben am Donnerstagabend in Berlin-Prenzlauer Berg und Mitte gegen die zuvor erfolgte Räumung der Kreuzberger Kiezkneipe "Meuterei" demonstriert. Wie Polizeisprecherin Anja Dierschke rbb|24 sagte, waren schätzungsweise 1.100 Demonstranten an einem Marsch unter dem Motto "Solidarität mit der 'Meuterei'" beteiligt. Teilnehmer schätzten die Zahl auf 1.500 bis 2.000.

Der von einer Einzelperson angemeldet Marsch war Dierschke zufolge gegen 18:30 Uhr am Mauerpark gestartet und von dort unter anderem über die Eberswalder Straße und die Kastanienallee durch Prenzlauer Berg und die Rosenthaler Straße gezogen. Der Protestzug sollte im Anschluss durch Mitte unter anderem über die Torstraße und die Rosa-Luxemburg-Straße führen und in der Karl-Liebknecht-Straße enden.