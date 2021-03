Bild: dpa/Georg Wendt

Vorwurf des Leistungsmissbrauchs - Diskriminiert die Arbeitsagentur EU-Ausländer?

11.03.21 | 18:02 Uhr

Beratungsstellen beklagen, dass Arbeitsagenturen oft unverhältnismäßig hohe Anforderungen an EU-Ausländer stellen. Dies solle "bandenmäßigen Leistungsmissbrauch" verhindern. Betroffene berichten von Schikanen aufgrund ihrer Herkunft. Von Ismahan Alboga und Efthymis Angeloudis

Mit der Corona-Krise kam das berufliche Aus für Stefania* (Name von der Redaktion geändert). Die 31-jährige Mutter von zwei Kindern hat in Berlin als Reinigungskraft gearbeitet. Erst musste sie als Minijobberin aufstocken, dann verlor sie ihren Job. Die Rumänin hatte aber nach sechs Jahren in Deutschland Anspruch auf Sozialleistungen nach Hartz IV. Doch statt Unterstützung in dieser schwierigen Lage, sah sie sich mit Vorwürfen und Unterstellungen konfrontiert. "Man warf mir vor, dass ich nicht arbeite, dass ich falsche Arbeitsverträge einreiche", sagt Stefania rbb|24. "Man sagte mir, ich sei in Deutschland, nur um Geld vom Jobcenter zu beziehen." Mehrmals soll ein Berater des Jobcenters sogar zu ihr nach Hause gekommen sein, um zu überprüfen, ob Stefanias Kinder wirklich bei ihr leben.

Arbeitshilfe: bestimmte Staatsangehörigkeiten "verdächtig"

Ihre Beraterin Anca Bucur von Amaro Foro, einem transkulturellen Jugendverband von Roma und Nicht-Roma hat dieses Verhalten schon öfters beobachtet. "Meine Klientin kommt aus Rumänien", sagt sie dem rbb. Das reiche vielen schon aus. "Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, wie es bei Italienern, Spaniern, Franzosen ist", erklärt Bucur. "Ich kann Ihnen aber sagen, dass meine Klienten ständig unter Generalverdacht stehen." Amaro Foro und auch der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband kritisieren vor allem ein internes Papier der Bundesagentur für Arbeit. Die so genannte Arbeitshilfe zur "Bekämpfung von bandenmäßigem Leistungsmissbrauch im spezifischen Zusammenhang mit der EU-Freizügigkeit". Das Papier führe dazu, dass an Menschen, die Sozialleistungen beantragen, unverhältnismäßig hohe Anforderungen und Nachfragen gestellt werden, beklagen die Beratungsstellen. In einer früheren Fassung der Arbeitshilfe waren explizit bestimmte Staatsangehörigkeiten und ethnische Gruppen "insbesondere rumänische und bulgarische" aufgelistet.

Umfrage unter 400 Beratungsstellen zeige Diskriminierung

Betroffene werden laut Amaro Foro oft gefragt wie sie zu Arbeit fahren, woher sie ihre Anweisungen bekommen, wie Kolleginnen mit Spitznamen heißen. Alles um festzustellen, ob sie Sozialhilfe erschleichen. Diese Aufforderungen findet Georgi Ivanov von Amaro Foro unverhältnismäßig und nicht zumutbar für Menschen, die vor ihren schlimmsten Ängsten stehen und von Obdachlosigkeit oder Wohnungslosigkeit betroffen oder bedroht sind. Natalia Bugaj-Wolfram vom Paritätischen bestätigt das gegen EU-Ausländer unverhältnismäßig hohe Anforderungen gestellt werden. Eine nicht-repräsentative Umfrage unter 400 Beratungsstellen zeige diskriminierende Praktiken von Behörden, wie der Jobcenter.



"Die EU-Bürger und Bürgerinnen werden häufig pauschal in der Eingangszone abgewiesen, in der Eingangsszone eine Behörde eines Jobcenters, sodass sie ihren Antrag auf Hartz IV gar nicht stellen können", sagt Bugaj-Wolfram. "Entweder ohne jegliche Begründung oder mit der Begründung, ihre Deutschkenntnisse wären nicht ausreichend oder eine Dolmetschende Person wäre nicht dabei - was eindeutig rechtswidrig ist", erklärt sie rbb|24.

Arbeitsagentur weist Vorwürfe zurück

Auf Anfrage weist die Arbeitsagentur die Vorwürfe des Rassismus und der Diskriminierung mit Nachdruck zurück. Im letzten Jahr habe es 17 Beschwerden wegen Diskriminierung im Zusammenhang mit Hartz-IV-Leistungen gegeben, heißt es in der schriftlichen Antwort. Keiner der Fälle habe sich bestätigt. Im gleichen Zeitraum erfassten die Jobcenter nach eigenen Angaben fast 500 Fälle von bandenmäßigem Leistungsmissbrauch. Die Politikwissenschaftlerin Nora Ratzmann forscht zu den sozialen Rechten für Migranten in Deutschland. Sie sagt, es gibt Praktiken, die von den Betroffenen als diskriminierend wahrgenommen werden, allerdings hätten Deutsche einen anderen rechtlichen Status. "Es ist in der Tat aber so, dass es bei EU-Bürgern häufig zu einer sehr restriktiven Auslegung des Gesetzes kommt und das immer wieder Dokumente angefordert werden, die per se nicht notwendig sind, um über die Leistung zu entscheiden." Auch wenn die Beratungsstellen Kritik üben, die Bundesagentur für Arbeit will an der Arbeitshilfe festhalten.