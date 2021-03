Nach sogenannten Enkeltrick-Betrügereien hat die Berliner Polizei in Kooperation mit der polnischen Polizei vier europäische Haftbefehle vollstreckt. Wie die Behörde am Montag mitteilte, erfolgte der Einsatz bereits am vergangenen Donnerstag. Den Festnahmen seien monatelange, intensive und staatenübergreifende Ermittlungen des Landeskriminalamts Berlin sowie der Staatsanwaltschaft Berlin vorausgegangen.

Die drei Männer im Alter von 28 und 54 Jahren sowie eine 25-jährige Frau stehen im Verdacht, Teil einer Tätergruppe zu sein, die mit der Enkeltrick-Methode insbesondere ältere Menschen um ihr Vermögen gebracht haben, teilte die Polizei mit. Derzeit würden ihnen demnach bereits über 60 Enkeltricktaten unter anderem mit der "Corona-Legende" zur Last gelegt.



Einige der Taten, die sich über das gesamte Bundesgebiet erstreckten, reichen den Angaben zufolge zurück bis ins Jahr 2018. Beim Enkeltrick geben sich Anrufer bei älteren Menschen als deren Enkel aus und bitten um Geld wegen angeblicher Notlagen - beispielsweise durch Unfälle oder Corona.

Am vergangenen Donnerstag sei ein Einfamilienhaus in Posen als Treffpunkt der Tätergruppierung ermittelt worden, hieß es von der Polizei. "Gegen 21 Uhr drangen dann örtliche Spezialeinsatzkräfte in das Haus ein, in dem sich neben weiteren Personen der 54-jährige Tatverdächtige und seine 28-jährigen männlichen Komplizen, bei denen es sich um Familienmitglieder handelt, aufhielten", hießt es in einer Mitteilung der Berliner Polizei. Diese drei Tatverdächtigen und die ebenso tatverdächtige 25-Jährige seien dann aufgrund der bestehenden Haftbefehle verhaftet worden.