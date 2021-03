Am kommenden Montag wird der internationale Frauentag in Berlin zum dritten Mal als Feiertag begangen. Berlin ist seit 2019 das einzige Bundesland, in dem der 8. März als gesetzlicher Feiertag gilt. Die Geschäfte bleiben am Montag also - so sie denn im Corona-Lockdown überhaupt würden öffnen dürfen - geschlossen.

2021 jährt sich der Frauentag am 8. März zum 100. Mal. Er wurde auf Anregung der deutschen Sozialdemokratin Clara Zetkin erstmals am 19. März 1911 in Deutschland und in Nachbarländern sowie den USA organisiert. Damals gingen rund eine Million Frauen in Deutschland, Dänemark, Österreich-Ungarn und der Schweiz auf die Straße und demonstrierten für mehr Gleichberechtigung. Seit 1921 wird der Feiertag jährlich am 8. März begangen. Die Vereinten Nationen riefen den Tag 1975 zum "Tag für die Rechte der Frau und den Weltfrieden" aus. Der Weltfrauentag ist in mehr als zwei Dutzend Ländern ein gesetzlicher Feiertag, etwa in Angola, China, Georgien, Russland, der Ukraine und Vietnam.