Bild: Morris Pudwell

Vorwurf: Schwerer Raub und Körperverletzung - Verdächtiger nach Geldtransporter-Überfall am Ku'damm verhaftet

22.03.21 | 23:04 Uhr

Auffälliger ging es kaum: In leuchtendes Orange gekleidet überfielen im Februar mehrere Männer einen Geldtransporter auf dem Kurfürstendamm in Berlin. Nun - einen Monat später - wurde ein 30-Jähriger verhaftet, der an dem Raub beteiligt gewesen sein soll.

Rund einen Monat nach dem dem Überfall auf einen Geldtransporter auf dem Kurfürstendamm hat die Berliner Polizei am Montagabend einen Tatverdächtigen verhaftet. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft auf Twitter mit. Dem 30-Jährigen werden demnach schwerer Raub und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Zwei Wachmänner bei Überfall verletzt

Am 19. Februar hatten laut Polizei mindestens vier Täter einen Geldtransporter vor einer Bankfiliale an der Ecke Bleibtreustraße überfallen. Sie bedrohten und verletzten demnach zwei Wachmänner im Alter von 37 und 60 Jahren, bevor sie mit mehreren Geldkassetten in einem Fluchtauto verschwanden.

In einem Video von dem Überfall, das auf Twitter geteilt wurde, sind vier Männer in orangefarbenen Westen und Uniformen, der Stadtreinigung ähnlich, zu sehen, die Geldkassetten aus dem geöffneten Geldtransporter in einen großen weißen Sack packen. Auch eine Waffe ist zu sehen. Rund 30 Minuten später wurde die Polizei eigenen Angaben zufolge in die Bessemerstraße im Ortsteil Schöneberg gerufen, weil dort ein Auto brannte, das "aller Voraussicht nach vorsätzlich in Brand gesetzt wurde". Die Ermittler gingen davon aus, dass es sich um das Tatfahrzeug handelte.

Sendung: Inforadio, 22.03.2021