Etwa ein Viertel aller Neugeborenen in Berlin und Brandenburg kommen per Kaiserschnitt auf die Welt. Wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte, waren es 2019 in Berlin 24,7 Prozent aller Geburten und in Brandenburg 25,6 Prozent.

Damit liegen beide Länder deutlich unter dem Bundesschnitt von 29,6 Prozent, sie weisen gemeinsam mit Sachsen (24,5 Prozent) die niedrigste Kaiserschnittrate auf. Am höchsten war der Anteil demnach im Saarland mit mehr als einem Drittel (34,8 Prozent) Entbindungen per Kaiserschnitt und in Hamburg mit 31,5 Prozent.