In der aktuellen Saison sind in Berlin bislang sieben Fälle der Geflügelpest aufgetreten. Das teilte die Senatsverwaltung für Verbraucherschutz am Mittwoch mit.



Demnach bestätigte das Friedrich-Loeffler-Institut den Erreger H5N8 zuletzt am vergangenen Freitag bei einem Kormoran (Spandau) und am Dienstag bei einer Wildgans (Charlottenburg-Wilmersdorf). Anfang März war in Treptow-Köpenick auch ein Hausgeflügelbestand von der Geflügelpest betroffen.