Die Berliner Polizei hat am Freitagabend einen illegalen Glücksspiel-Treff in Kreuzberg aufgelöst. Nachdem die Beamten einen Hinweis bekommen hatten, registrierten sie vor einem Wohnhaus in der Kochstraße "eine erhebliche Fluktuation von Männern", wie es im Polizeibericht vom Samstag heißt. Diese seien offensichtlich alkoholisiert gewesen und hätten sich nicht an die Eindämmungsverordnung gehalten.

Die Polizei erwirkte einen Durchsuchungsbeschluss und verschaffte sich Zugang zu einer Maisonettewohnung in dem Haus. Dort hätten an mehreren Tischen und Automaten insgesamt 20 Personen Poker und andere Glücksspiele gespielt, so die Polizei. An Abstands- und Hygieneregeln habe sich niemand gehalten.