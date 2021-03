Sushiplatte, Burger oder Pizza zu bestellen, gehört für viele zum Alltag. Ein paar Klicks und das Essen wird bis an die Wohnungstür geliefert. Was aber, wenn das Lieferpersonal danach ungewollt persönlich Kontakt aufnimmt? Von Sophia Wetzke

Dass Kundinnen und Kunden eine gültige Telefonnummer angeben, ist Voraussetzung für den Bestellvorgang bei allen gängigen Lieferplattformen. Mehrere Lieferdienste bestätigen, dass ihre Fahrerinnen und Fahrer direkten Zugriff auf die Nummern haben. Dieser sei im Rahmen des Datenschutzes des jeweiligen Unternehmens allerdings rein zweckgebunden. Das heißt, sie darf lediglich genutzt werden, um die reibungslose Auslieferung des Essens zu gewährleisten. Falls das Lieferpersonal zur falschen Adresse geschickt wurde oder der Name nicht am Klingelschild steht. Wer dagegen verstößt, müsse mit Konsequenzen rechnen, so die Lieferdienste.

Die Pizzakette Domino’s räumt ein, von solchen Fällen wie dem von Cindy durchaus Kenntnis zu haben. Soweit man wisse, komme dies aber selten vor. Sowohl Domino’s als auch die Lieferplattform Lieferando verweisen auf die Möglichkeit, solche Verstöße direkt per Kontaktbutton zu melden, damit die Unternehmen handeln könnten.

Weder Cindy noch die andere Betroffene tun das. "Ich hab das dann letztendlich so stehen lassen und nichts mehr gemacht. Weil ich irgendwie Angst hatte, dass er dann sauer wird und was Blödes macht", sagt Cindy. "Der weiß ja so viel über mich. Auch wo ich arbeite und so."