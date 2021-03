Paula W. Berlin Samstag, 27.03.2021 | 15:35 Uhr

Also noch ist der Unfallhergang nicht geklärt und jede Vorverurteilung ist fehl am Platz.

Aber was Senioren am Steuer betrifft, wird ja oft verlangt,dass sie nicht fahren sollen,siehe auch hier

@ 1 und @10.

Ich kenne viele Senioren im Flächenland Brandenburg,die immer noch selbst fahren,weil sie sonst nicht einkaufen können und nicht anders zum Arzt kommen. Ganz aktuell gilt das auch für den Weg zum Impfzentrum,denn dort können die Senioren mangels Einigung zwischen Land, KV und Taxiinnung nicht wie in Berlin kostenlos Taxis nutzen. Auch für die Mobilität ansonsten wird eben nichts getan. Kein Bus im Ort,am Ortsrand eine S-Bahnstation. Das hilft keinem ohne PKW ,siehe Birkenwerder. In Pandemiezeiten fühlen sich viele Leute im eigenen Auto sicherer,egal in welchem Alter. Ein weites Feld,bei den es mit Schnellschüssen wegen des Alters nicht getan ist.