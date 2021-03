Bild: Jörg Carstensen /dpa

Neuer Behördenname ab April - Barbara Slowik ist bald nicht mehr "Der Polizeipräsident in Berlin"

11.03.21 | 12:51 Uhr

Über 200 Jahre lang wurde die Berliner Polizei von Männern geleitet. Dann rückte vor knapp drei Jahren eine Frau an die Spitze - der offizelle Name der Behörde blieb aber "Der Polizeipräsident in Berlin". Dieser soll ab April Geschichte sein.

Auch wenn seit fast drei Jahren mit Barbara Slowik eine Frau an der Spitze der Berliner Polizei steht, heißt die Behörde offiziell weiterhin "Der Polizeipräsident in Berlin". Das wird sich Anfang April ändern, dann lautet der Behördenname "Polizei Berlin". Die geplante Änderung des Polizeigesetzes, die die Berliner Abgeordneten am Donnerstag beschließen wollen, tritt dann in Kraft. Die neue Fassung des amtlichen Behördennamens werde in anderen Rechtsvorschriften nachvollzogen, erklärte ein Sprecher der Senatsinnenverwaltung. Er wies darauf hin, dass der neue Begriff bereits in der informellen Kommunikation und der Außendarstellung genutzt werde und sich schon etabliert habe.

Slowik: Immer wieder Irritationen

Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte die Änderung im Oktober 2019 angekündigt. Mit dem bisherigen historischen Namen stünde die Berliner Polizei in ganz Deutschland weitgehend alleine da, die meisten Polizeibehörden würden schon längst moderne Bezeichnungen tragen, sagte Geisel damals. Es sei an der Zeit, eine geschlechtsneutrale Bezeichnung zu wählen, auch weil die Polizei inzwischen eine Frau als oberste Chefin habe. Polizeipräsidentin Barbara Slowik hatte damals erklärt, es gebe immer wieder "deutliche Irritationen", auch mit Fragen aus der Bevölkerung. Bereits bei ihrem Amtsantritt im April 2018 war eine kleine Debatte darüber entbrannt, wie die Behörde in Zukunft heißen soll. Die Polizei selbst hatte auf ihrem offiziellen Twitter-Account ein bearbeitetes Foto des Behördennamens gepostet. Aus "Der Polizeipräsident in Berlin" wurde kurzerhand "Polizeipräsident*in Berlin".

Schilder und Formulare werden nach und nach ersetzt

Laut Senat ist die Änderung nicht besonders teuer. Es betreffe vor allem Schilder und Formulare, die nach und nach ersetzt würden. Die alte Bezeichnung stehe aber nicht auf allen Schildern an den 70 Polizeigrundstücken mit etwa 500 Gebäuden. Die Behörde wurde im Jahr 1809 wurde in Preußen unter dem Namen "Der Polizeipräsident in Berlin" geschaffen. Barbara Slowik ist die erste Polizeipräsidentin – die einzige Frau vor ihr an der Spitze der Polizei war Margarete Koppers, die das Amt von 2011 bis 2012 kommissarisch inne hatte. Sendung: Abendschau, 11.03.2021, 19:30 Uhr

