Unbekannte haben ein Loch in den Zaun der Baustelle für die Sicherstellungshalle der Polizei in Berlin-Biesdorf (Bezirk Marzahn-Hellersdorf) geschnitten. Angestellte des Objektschutzes der Polizei stellten am Mittwochnachmittag bei einem Streifengang den Schaden fest. Dabei handelt es sich um ein Loch, durch das Menschen hindurchklettern könnten, teilte die Polizei am Donnerstag mit.



Das herausgeschnittene Zaunstück sei von den Unbekannten mit einem Draht wieder an dem Zaun befestigt worden, sodass aus der Entfernung der Eindruck entstehe, er wäre unbeschädigt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.