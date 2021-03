Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte eine Familie am Freitagabend den Notruf der Feuerwehr gewählt, weil ihr drei Monate alter Sohn nicht mehr atmete. Als erste traf die Streife einer Einsatzhundertschaft der Polizei in der Wohnung ein, darunter ein Sanitäter. Der begann sofort mit der Reanimation und sorgte so dafür, dass der Säugling wieder atmete.



Die wenig später eingetroffenen Retter der Feuerwehr und ein Notarzt übernahmen das Kind anschließend und brachten es in eine Klinik.