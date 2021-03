Es ist keine besonders große Razzia der Bundespolizei, die an diesem Mittwoch seit dem Morgengrauen in Berlin, Hamburg und in Schleswig-Holstein stattfindet. Aber sie hat es in sich. Rund 160 Beamte sind im Einsatz. Sechs Objekte werden in der Hauptstadt durchsucht, darunter ein Wohnungsbordell in einem Hochhaus in der Landsberger Allee und ein Massagesalon in der Möllendorffstrasse - direkt gegenüber vom Rathaus Lichtenberg.

Nach Informationen von rbb24 Recherche werden dort mindestens zwei sehr junge über Polen eingeschleuste Vietnamesinnen festgehalten und als Prostituierte missbraucht. Als Lohn sollen sie nur Essen und Trinken bekommen. Die Freier zahlen 50 Euro. Das Geld aber nimmt die 43-jährige vietnamesische Chefin entgegen, gegen die nun ein Haftbefehl vollstreckt wurde. Sie selbst wurde bereits vor Jahren in Berlin zu einer hohen Haftstrafe verurteilt - wegen Einschleusung von Vietnamesen. Nun soll sie auch in die Vermittlung von Scheinvaterschaften verwickelt sein. Die Wohnung in der Landsberger Allee soll auch als so genanntes Safehouse dienen, also als "Zwischenlager" für eingeschleuste Menschen aus Vietnam.