Volker Wieprecht diskutiert mit Wolfgang Kubicki (FDP), Antje Kapek (Bündnis90/Die Grünen), Prof. Dr. Alena Buyx (Vorsitzende Deutscher Ethikrat) und Ricardo Lange (Berliner Intensivpfleger) über die die Rückkehr zu den verbrieften Grundrechten für Menschen mit Corona-Impfung.

Zweimal macht es Pieks und das schöne alte Leben ist wieder zurück. Mit Freiheitsrechten, wie sie das Grundgesetz garantiert. Das klingt leichter als es ist, denn noch gibt es nicht genügend Corona-Impfstoff für alle.

Bisher bleiben es nur viele offene Fragen: Was meint man, wenn man von Vorteilen oder Privilegien spricht? Was ist das Solidaritätsprinzip? Welche Vorbildfunktion haben Profi-Fußballer? Und was ist überhaupt gerecht? Wie groß können Vorteile für Geimpfte sein, wenn wir gar nicht wissen, wie infektiös Menschen selbst nach der Corona-Impfung noch sein können?

In der Suche nach Antworten sollen in der Sendung all diese Fragen kontrovers diskutiert werde.

Aus Tel Aviv zugeschaltet, berichtet Mike Lingenfelser (ARD-Korrespondent) über die die Situation von Geimpften und der Bedeutung des Grünen Impfpasses beim "Impfweltmeister Israel".