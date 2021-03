Denk mal nach Finsterwalde Sonntag, 21.03.2021 | 09:21 Uhr

Ein bitter nötiger Beitrag. Ich wohne in Finsterwalde, eine Kleinstadt im Süden Brandenburgs mit aktiver Hobby-Flug Szene. Ich kann die Faszination des Fliegens durchaus nachvollziehen. Was mir jedoch ABSOLUT fehlt, ist die Empathie der Flieger für die Menschen am Boden. Die Hobby Flieger fliegen NUR bei gutem, sonnigen Wetter, und fast nur an Wochenenden und Feiertagen. Genau dann, wenn normale berufstätige Menschen ihre wohl verdiente Freizeit im Garten / im Freien verbringen wollen. Das Problem ist in dem Beitrag angesprochen: der Lärm der Schalldämpfer losen Flugzeuge ist PERMANENT. Es ist auch langweilig über Feld und Flur zu fliegen, da ist nicht viel zu sehen. Nein die kreisen STÄNDIG über der Stadt. Mit Auspufftechnik auf dem Stand der Technik von vor 100 Jahren. Ein nervtötendes, alternierendes Gebrumme. Ständig. Akkustische Luftkämpfe aus den Kriegen des letzten Jahrhunderts. In unserer immer hektischer werdenden Zeit ist Ruhe und Erholung draußen an der frischen Luft immer wertvoller, insbesondere für die arbeitende Bevölkerung. Das Vergnügen weniger stört oder zerstört die Erholung und die Nerven vieler. Die Regeln dazu sind nicht mehr zeitgemäß. Die Flugzeuge brauchen Schalldämpfer und Abgasreinigung. Die Flugzeiten und Flugrouten müssen begrenzt werden. Und die 300m Mindestflughöhe muss ernsthaft kontrolliert werden.