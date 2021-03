dpa/Frank May

In Berlin hat es im vergangenen Jahr insgesamt 238 Unfälle mit E-Scootern gegeben, bei denen Menschen verletzt oder getötet wurden. Das geht aus den vorläufigen Unfallzahlen für 2020 hervor, die das Statistische Bundesamt am Freitag veröffentlicht hat.



Ein Unfallopfer starb, 34 wurden schwer, 203 leicht verletzt. Damit liegen erstmals Unfallzahlen für ein komplettes Jahr vor. Die E-Tretroller sind in Berlin seit dem 15. Juni 2019 zugelassen.

Mit den ausbleibenden Touristen und den strengen Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen infolge der Corona-Pandemie blieben E-Tretroller und E-Roller im Frühjahr 2020 meist ungenutzt, die Nachfrage sank in Richtung Nullpunkt. Inzwischen sind nur noch die E-Scooter des Berliner Start-ups Tier Mobility auf den Straßen unterwegs.