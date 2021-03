Bei einem Polizeieinsatz in Berlin-Weißensee ist am Mittwochabend eine Frau verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, soll eine 68-Jährige gegen 21:45 Uhr in einer Tram einen anderen Fahrgast mit einem Messer bedroht haben. Als Einsatzkräfte an einer Haltestelle eingetroffen seien, habe sie zudem eine Schere in der Hand gehalten.



Die Frau sei mehrfach aufgefordert worden, beide Gegenstände fallen zu lassen, hieß es, und habe auch auf einen Warnschuss nicht reagiert. Daraufhin hätten die Einsatzkräfte mehrere Schüsse auf die Frau abgegeben und sie dabei am Bein getroffen. Die 68-Jährige sei dennoch in der Lage gewesen zu flüchten und habe erst durch einen Polizeihund gestoppt werden können.



Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde die Frau anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert; ihre Verletzungen seien nicht lebensgefährlich gewesen, hieß es. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen. Die am Einsatz beteiligten Polizisten würden seelsorgerisch betreut.