Bild: dpa-Zentralbild

Sorge um Schäden für Pflanzenwelt - Niederschlagsarmer Winter in Berlin lässt trockenen Sommer erwarten

21.03.21 | 12:34

Berlin könnte in den heißen Sommermonaten sehr schnell auf dem Trockenen sitzen. So lautet die Warnung von Wetterexperten angesichts eines seit Monaten anhaltenden Regendefizits in der Hauptstadt.



"Es fehlt an rund einem Viertel der üblichen Niederschlagsmenge", sagte Petra Gebauer, Meteorologin beim Verein Berliner Wetterkarte in Dahlem. Die Regen- und Schneemengen der vergangenen Wintermonate hätten erneut nicht ausgereicht, das Wasserreservoir im Boden wieder aufzufüllen. Zwar sei es möglich, dass große Niederschlagsmengen im Frühjahr hier noch für einen Ausgleich sorgen könnten, sehr wahrscheinlich aber sei das nicht. An der Messstation im Stadtteil Dahlem werden Niederschläge seit dem Jahr 1908 gemessen und verglichen.



Deutliches Regendefizit gegenüber dem langjährigen Mittel

97,7 Liter Niederschlag pro Quadratmeter registrierten die Meteorologen von Dezember bis Februar in Dahlem. Das lag unter dem Mittel von 128,3 Litern, die von 1991 bis 2020 durchschnittlich im Winter fielen. Noch größer ist der Unterschied zu den Mengen zwischen

1961 und 1990: Damals waren es im gesamten Winter im Schnitt 134,3 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. "Den letzten richtig nassen Berliner Winter mit mehr als doppelt so vielen Regentagen wie üblich gab es in den Jahren 2006/2007", berichtete Gebauer. 198,4 Liter pro Quadratmeter kamen damals bei auch nur zehn Tagen mit einer Schneedecke zusammen.



Statistik macht kaum Hoffnung auf einen regenreichen Sommer

Von Anfang bis Mitte März fielen in Berlin-Dahlem rund 26 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Die Hauptstadt hat nach den langen Messreihen dort ihren ganz eigenen Rhythmus. Meist folge einem zu trockenen Winter auch ein zu trockener Sommer und einem niederschlagsreichen Winter ein verregneter Sommer, fasst Gebauer die mehr als 110 Jahre Wetterbeobachtungen in Berlin zusammen.



Am seltensten sei bisher die Kombination trockener Winter und nasser Sommer vorgekommen. Sehr viel häufiger folge auf einen niederschlagsarmen Winter auch ein Sommer mit wenig Regen. Ein Problem ist das vor allem für die Stadtnatur. Berlins Bäume an Straßen, in Parks und in Wäldern zeigen bereits deutliche Schäden durch zu lange Trockenheit.