In der Nacht zu Sonntag ist es an mehreren Orten in Pankow zu Brandstiftungen an Fahrzeugen gekommen. Dabei wurden zwei Pkw sowie an einem Müllcontainer beschädigt. Gegen 21.45 Uhr am Samstagabend wurde in der Breite Straße in Pankow ein Auto in Brand gesetzt. Eine zufällig vorbeifahrende Zivilstreife der Polizei konnte eingreifen und den Brand löschen. Wenige Meter entfernt zum Tatort, gelang es dann einen 38-jährigen Tatverdächtigen festnehmen.

Der Verdächtige wurde in eine Gefangenensammelstelle verbracht und erkennungsdienstlich behandelt. Ob der 38-Jährige mit anderen Brandstiftungenam am gleichen Abend in Verbindung gebracht werden kann, konnte die Polizei nicht bestätigen.