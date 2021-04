Einsatzkräfte der Berliner Polizei sind am Donnerstagabend in Berlin-Kreuzberg erneut aus einer größeren Menschengruppe heraus angegriffen worden. Die Beamten hatten die Einhaltung der Corona-Regeln im Park am Gleisdreieck kontrolliert. Am U-Bahnhof Gleisdreieck sei es dann zu einer Attacke mit einem Feuerlöscher gekommen, wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen rbb|24 sagte.



Der Angriff sei aus einer Menschengruppe von etwa 50 Personen erfolgt. Konkret hätten vier Personen den Feuerlöscher "in Richtung der Einsatzkräfte entleert", wie der Polizeisprecher weiter sagte. Verletzt wurde dabei niemand. Letztlich seien die Identitäten der Angreifer festgestellt worden, ermittelt werde nun wegen Landfriedensbruchs und Körperverletzung, so der Polizeisprecher.



Nach rbb-Informationen handelt es sich bei den Angreifern um Jugendliche, der jüngste soll erst 14 Jahre alt gewesen sein. Auch Steine sollen in Richtung der Polizeikräfte geflogen sein. Dies konnte der Polizeisprecher am Freitagmorgen noch nicht bestätigen. Grundsätzlich seien bei weiteren Kontrollen der Corona-Regeln in anderen Berliner Parks am Donnerstag keine groben Verstöße festgestellt worden, sagte er zugleich.