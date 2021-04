Frauenleiche in Wohnung am Kurfürstendamm aufgefunden

Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr haben am Donnerstagabend in einer Wohnung am Kurfürstendamm eine Frauenleiche aufgefunden.



Die Polizei ordnete den Einsatz an, nachdem die Bewohnerin der Wohnung von Bekannten als vermisst gemeldet worden war. Bei der Toten handelt es sich laut Polizei um eine 50-Jährige.



Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Leichnam soll noch am Karfreitag obduziert werden.