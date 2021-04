FEX Flughafen-Express

In den Nächten Montag/Dienstag, 26./27. bis Mittwoch/Donnerstag, 28./29, April,jeweils 23.15 – 0.15 Uhr Umleitung. Kein Halt in Berlin-Gesundbrunnen, Berlin Ostkreuz und spätere Ankunft in Flughafen BER – Terminal 1-2 (Ersatz durch S-Bahnen) sowie zusätzlicher Halt in Berlin Südkreuz. ------ 04.05.2021 (Di) 23:00 Uhr - 05.05.2021 (Mi) 05:00 Uhr Umleitung, kein Halt in Flughafen BER – Terminal 1-2 (Ersatz durch S-Bahnen), zusätzlicher Halt in Flughafen BER – Terminal 5 sowie frühere Abfahrt in Flughafen BER – Terminal 1-2 ---- 06.05.2021 (Do) 03:30 Uhr - 06.05.2021 (Do) 05:00 Uhr Umleitung, kein Halt in Berlin-Gesundbrunnen und Berlin Ostkreuz (Ersatz durch S-Bahnen) sowie frühere Ankunft in Flughafen BER – Terminal 1-2 ---- 07.05.2021 (Fr) 22:00 Uhr - 08.05.2021 (Sa) 22:15 Uhr Umleitung, kein Halt in Berlin Ostkreuz sowie frühere/spätere Fahrzeiten, Zugausfall Berlin Hbf <> Berlin-Gesundbrunnen