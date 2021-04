dpa/Patrick Pleul Bild: dpa/Patrick Pleul

Interview | NABU-Landesgeschäftsführerin Christiane Schröder - "Brandenburg - mit Berlin im Herzen - hat viel Potenzial für Naturtourismus"

02.04.21 | 17:36 Uhr

Die Pandemie sorgt für eingeschränkte Freizeitmöglichkeiten in Berlin. Und so strömen viele ins Umland in die Natur. Brandenburgs NABU-Geschäftsführerin Christiane Schröder mahnt, die Verletzlichkeiten der Natur zu beachten. Und sie verrät eine Lieblingsecke.



Es ist Ostern und wahrscheinlich machen sich noch mehr Berliner als sonst auf den Weg ins Umland. Schließlich ist "der Frühling waldeigen und kommt nicht in die Stadt", stellte Rainer Maria Rilke bereits fest. Da draußen gibt es auf jeden Fall mehr Frühling zu sehen und zu riechen, als in Berlin, was allerdings Christiane Schröder vom NABU Brandenburg mit Sorge betrachtet.

rbb|24: Für wen ist denn das Pilgern in die Natur schlimmer, für die Flora oder für die Fauna?



Christine Schröder: Ja, dann wohl eher für die Tiere, also sprich für die Fauna, weil die doch deutlich stärker gestört werden als die Pflanzen.

Inwiefern werden die gestört? Jetzt gerade beginnt die Brutsaison für viele Tiere, also viele Tiere haben gerade ihre ersten Jungen, zum Beispiel Rehe. Wenn ich dann mit dem Hund unterwegs bin und der vielleicht nicht angeleint ist, dann werden diese Tiere gestört und werden von ihren Plätzen vertrieben, von ihren Eiern hochgescheucht, die dann möglicherweise auskühlen. All das sind Sachen, die ungünstig sind.

Also Hunde sollte man besser anleinen. Worauf sollten wir noch achten? Möglichst auf dem Weg zu bleiben und möglichst wenig Lärm zu machen! Und natürlich muss man auch Respekt vor den Pflanzen, Bäumen und Sträuchern und vor allen Dingen auch vor den Schilfgürteln haben, auch wenn man mal ans Wasser irgendwo will, dann eben wirklich die vorgesehenen Stellen dafür nutzen und nicht querfeldein durch das Schiff laufen.

Warum nicht? Weil dort gerade gebrütet wird? Genau. Das sind einerseits die Bereiche, wo jetzt angefangen wird zu brüten, wo also auch im Wasser einiges los ist an Amphibien, an frischem Fisch, an Fischlaich, wo man also besser nicht stört.

Was beobachten Sie denn bislang. Wie wirken sich die Corona-Einschränkungen auf die Natur aus, und was bewirkt, dass immer mehr Menschen spazieren gehen in Brandenburg? Einerseits finden wir das schön, dass auch die heimische Natur mal wieder entdeckt wird und auch der große Wert der Natur vor Ort. Und, Gott sei Dank, haben wir in Brandenburg noch viel von. Und dafür sind wir als NABU natürlich auch dankbar. Andererseits ist Vermüllung ein großes Problem, weil leider auch nicht jeder dann so bewusst ist, den Müll wieder mit nach Hause zu nehmen, den er fürs Picknick miteingepackt hat.

Würden Sie eigentlich empfehlen, Ostern in die Natur zu gehen oder würden Sie aus Rücksicht auf die Pflanzen und auf die Tiere vielleicht doch eher davon abraten? Ich denke schon, dass man rausgehen sollte, nicht nur zu Ostern, denn die Natur ist immer schön und immer interessant zu jeder Jahreszeit. Aber hier gilt wie überall: Regeln beachten und Rücksicht nehmen.



Hat denn dieses Viel-in-der-eigenen-Region-unterwegs-sein, also das Spazierengehen, das Wandern, das Fahrradfahren vielleicht auch den Vorteil, dass sich jetzt immer mehr Menschen aus der Großstadt mit der Natur drumherum anfreunden? Ja, vor allen Dingen sorgt es dafür, auch mehr entdecken zu wollen und zu kucken, was es eigentlich alles tolles auch hier vor Ort gibt und dass man da nicht so weit wegreisen muss und trotzdem fantastische Erlebnisse haben kann und all das durchaus auch bei vielen Menschen. Das Bewusstsein wächst, dass es wichtig ist, das zu erhalten. Und ich denke, Brandenburg - mit Berlin im Herzen - hat ohnehin sehr viel Potenzial, die Natur als etwas Tolles und Naturtourismus als wertvoll darstellen zu können.

Verraten Sie uns noch ihren liebsten Ort zum Spazierengehen in Brandenburg? Tatsächlich gibt es da ziemlich viele, aber als gebürtige Harzerin fehlen mir ein bisschen die Berge, so dass ich darum eher den Hohen Fläming und die Märkische Schweiz faszinierend finde.

Das Gespräch führte Anne-Katrin Mellmann

Sendung: Inforadio, 30. 3. 2021, 11.40 Uhr