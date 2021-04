SiB Berlin Freitag, 02.04.2021 | 11:07 Uhr

@1u2: dem kann ich mich anschließen.

Ein bisschen traurig finde ich, dass Oszern, Pfingsten etc. überhaupt erklärt werden muss. Das ist doch Allgemeinbildung, auch wenn man nicht dran glaubt.

Nichts gegen Schokolade für die Kinder, aber was haben überdimensionale Ostergeschenke aus der Parfümerie mit Ostern zutun. Und der Karfreitag und Ostermontag dient zunehmend als Grilltag.

Ich bin für die Abschaffung dieser 2 Tage. Nur wer Mithlied einer christlichen Kirche ist, kann freibekommen, so wie es am Buss- und Bettag ja auch stundenweise möglich ist. Die Nichtchristen können ja eher traditionelle Bräuche wie Eiersuchen, Süssigkeiten für die Kinder, besonders leckeres Frühstück usw. einfach am Ostersonntag pflegen.

Im oft zitierten Schweden geht es auch so und das obwohl viel mehr Menschen dort tatsächlich der Kirche angehören.

Schönen Oszersonntag für alle!