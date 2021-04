Esbe Sonntag, 25.04.2021 | 13:29 Uhr

Die Ausbildung ist doch nicht das Problem, es sind die Bedingungen zu denen Hebammen arbeiten. Was soll eine akademische Ausbildung daran ändern? Prof. Dr. Hebamme/ Entbindungspfleger werden die Arbeit nicht besser machen als Menschen, die diesen Beruf mit Können, Wissen und Liebe auf der Basis einer niedrigschwelligeren Ausbildung ausüben. Gleiches gilt ebenso für die Fachkräfte in den Erzieher - und Kinderbetreuungsberufen. Die Studiengänge sind doch, wie in der Krankenpflege, eher etwas für Leute, die Positionen in Leitung oder Lehre anstreben.

Und ein Blick zurück in ein gewesenes Land: Hebammenausbildung erst nach der Ausbildung zur examinierten, staatlich anerkannten (!) Krankenschwester/-pfleger (Fachschulausbildung auf der Basis der mittleren Reife) und Tätigkeit im Bereich Geburtshilfe/ Gynäkologie.