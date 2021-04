Bild: imago-images/Christian Spicker

Interview | Jeff Kwasi Klein zum George Floyd-Mordurteil - "Die afrodeutschen Communities atmen zurückhaltend auf"

21.04.21 | 20:16 Uhr

Nach dem Urteil gegen den Polizisten, der den Afroamerikaner George Floyd ermordete, sind viele Afrodeutsche erleichtert. Dennoch sei das Urteil kein Grund zur Freude, betont der Berliner Jeff Kwasi Klein vom antirassistischen Verein "Each One Teach One".

Der ehemalige Polizist Derek Chauvin wurde am 20. April in Minneapolis wegen Mordes am Afroamerikaner George Floyd in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen [tagesschau.de]. Wie lange der 45-Jährige hinter Gitter muss, wird erst in ein paar Wochen verkündet. Weil der Ex-Polizeibeamte nicht vorbestraft ist, wird davon ausgegangen, dass er vermutlich nicht die Maximalstrafe von 40 Jahren absitzen muss. Über das Urteil haben wir mit Jeff Kwai Klein gesprochen, Afrodeutscher und Anti-Rassismus-Aktivist aus Berlin.

rbb|24: Herr Klein, haben Sie den Prozess gegen den Mörder von George Floyd verfolgt?



Jeff Kwasi Klein: Nicht intensiv. Ich habe auf das Urteil gewartet. Ganz oft werden die Mörder Schwarzer Menschen freigelassen und das habe ich auch jetzt befürchtet. Darauf habe ich mich vorbereitet und bin erleichtert, dass es in diesem Fall nicht so ist. Das nehme ich als Schritt in die richtige Richtung wahr.



Also ein Grund zur Freude?



Nein. Es geht immer noch darum, dass eine Person verurteilt wurde, die jemanden umgebracht hat. Das sollte ein gängiger Prozess sein. Dass es Freude oder eher Erleichterung darüber gibt, zeigt den Missstand ganz deutlich auf.



Wie reagiert die afrodeutsche Community auf das Urteil?



Ich bin kein Sprecher der afrodeutschen Communities. Aber ich glaube, auf diesen einen Fall bezogen, ist es ein zurückhaltendes Aufatmen, dass es zu einem Urteil gekommen ist. Aber es verstärkt den Blick darauf, dass es so oft eben nicht zu einem Urteil kam. Das macht deutlich, dass es in vielen Fällen – auch in Deutschland – bei denen Schwarze Menschen in Polizeigewahrsam ums Leben gekommen sind, keine Aufklärung gibt.



Zur Person Fenja Hardel Jeff Kwasi Klein Jeff Kwasi Klein leitet das Antidiskriminierungsprojekt "EACH ONE" von Each One Teach One e.V. [eoto-archiv.de]. Bei EOTO koordiniert er Projekte, die die menschenrechtliche Situation von Schwarzen, afrodiasporischen und Menschen afrikanischer Herkunft sichtbar machen, insbesondere durch ein Monitoring-Projekt zu Anti-Schwarzen Rassismus in Berlin.



Derzeit ist er Vorstandsmitglied des Migrationsrats Berlin, wo er die Interessen einer Vielzahl (post-)migrantischer Selbstorganisationen gegenüber den politischen Institutionen Berlins vertritt. Darüber hinaus ist er Grünen-Mitglied und Vorstandsmitglied des Kreisverbands Berlin-Mitte.



Der Fall von Oury Jalloh, der 2005 unter bis heute ungeklärten Umständen in einer Polizeizelle verbrannte, ist wohl der bekannteste.



Wir haben in Deutschland viele Fälle von z.B. muslimisch-gelesenen oder Schwarzen Menschen, die unter ungeklärten Umständen in Polizeigewahrsam ums Leben gekommen sind. Die Kampagne Death in Custody zählt in Deutschland 179 Todesfällen von Schwarzen Menschen, People of Color und von Rassismus betroffenen Menschen, die seit 1990 in Gewahrsam gestorben sind. Bei mir ist der Wille jetzt noch einmal stärker, dafür zu kämpfen, dass es da Aufklärung gibt.



Seit dem Mord an George Floyd diskutieren wir auch in Deutschland über Rassismus. Was hat sich seitdem verändert?



Die Debatte an sich ist schon ein großer Fortschritt. Vorher hat sie sich im Kreis gedreht und mit der Frage begonnen: Gibt es überhaupt Rassismus in Deutschland? Heute sprechen wir über strukturellen Rassismus und das Verständnis dafür, dass Rassismus auf allen Ebenen zu finden ist, ist bei vielen Menschen gewachsen. Gleichzeitig ist aber auch ein großer Widerstand erwachsen, sich überhaupt mit dem Thema auseinander zu setzen.



Hat sich auch die Schwarze Community verändert?



Durch das letzte Jahr sind auch sehr viele junge Leute aktiv geworden, haben Gruppen, Projekte und Initiativen gegründet. Da sehe ich eine sehr schöne Dynamik besonders unter jungen Schwarzen Menschen. Da findet eine Bewusstmachung statt, was es überhaupt bedeutet, in Deutschland Schwarz zu sein.



Und was bedeutet es, in Deutschland Schwarz zu sein?



Ich will gar nicht nur auf das Negative eingehen. In Deutschland Schwarz zu sein bedeutet auch, dass wir wachsende, dynamische Communities sind. Es ist schön zu sehen, wie viele Schwarze Menschen aus ganz unterschiedlichen Kontexten zusammenkommen und zusammenrücken. Die Diversität innerhalb der Schwarzen Communities wird sichtbarer.



Aber es bedeutet auch, dass man schon sehr früh mit Rassismus konfrontiert und dazu gezwungen ist, einen Umgang damit zu finden, Resilienz aufzubauen. Man muss sich sein ganzes Leben lang mit strukturellem Rassismus auseinandersetzen, ob mit der Polizei, auf dem Wohnungs- oder Arbeitsmarkt oder in individuellen Interaktionen.



Welche Erwartungen haben Sie an weiße Menschen?



Ich hoffe, dass sich auch weiße Menschen mit Rassismus auseinandersetzen und nicht so tun, als hätten sie damit nichts zu tun. Denn das stimmt nicht. Weiße Menschen haben sehr wohl mit Rassismus zu tun, entweder als diejenigen, die Rassismus produzieren oder als diejenigen, die davon profitieren. Daher hoffe ich, dass sich weiße Menschen das bewusst machen und beginnen, dagegen etwas zu unternehmen.



Was muss dafür passieren?



Ganz konkret brauchen wir eine Datenlagen, auf deren Grundlage wir Maßnahmen ergreifen können. Es muss unbedingt Studien über institutionellen Rassismus bei der Polizei geben, über rassistische Einstellungen von Polizistinnen und Polizisten. Rassismus-sensible Kompetenzen müssen einen hohen Stellenwert in der Ausbildung von Polizistinnen und Polizisten bekommen. Verdachtsunabhängige Kontrollen, die Racial Profiling begünstigen, müssen abgeschafft werden. Es müssen sich strukturelle Dinge verändern, bei der Polizei und bei der gesamten Gesellschaft auch.



Herr Klein, wir danken Ihnen für das Gespräch.



Das Interview führte Rebecca Barth, rbb|24.



Sendung: