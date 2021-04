Adele Berlin Freitag, 02.04.2021 | 08:51 Uhr

Danke an den rrb24 das diese Informationen eingestellt werden. Denn vor lauter Berichte der neuen Regeln und Impfungen vergessen die allermeisten was Ostern wirklich bedeutet.

Gerade in diesen Zeiten sollte man daran denken das die Osterbotschaft auch heute noch vielleicht Bedeutung hat. Die Gemeinden in den Bezirke egal welche Konfession haben sich viel einfallen lassen. Der heutige Tag ist ein stiller Tag.

Ich glaube hier werden nicht so viele kommentieren, weil es für die meisten unwichtig ist.

Ein gesegnetes Osterfest