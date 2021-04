In Berlin hingegen ist die risikoadjustierte Kaiserschnittrate in allen Geburtskliniken im Toleranzbereich oder niedriger.

"Dieses Thema wird auf Landesebene in den Gremien und Fachgruppen der Qualitätssicherung bearbeitet", bestätigt Dagmar Schmidt, Unternehmensbereichsleiterin Strategie und Planung Krankenhäuser bei der AOK Nordost die hohe Kaiserschnittrate in Brandenburg. "Die Fachgruppen sind mit einzelnen Kliniken dazu in einem sogenannten strukturierten Dialog zur Qualitätsentwicklung."

In mindestens zehn von 19 Berliner Geburtskliniken und in sieben von 25 Brandenburger Geburtskliniken arbeiten weniger Hebammen (in Vollzeitäquivalenten) als die Qualitätsrichtlinie empfiehlt. Das zeigt eine Datenrecherche von rbb|24. Eine Eins-zu-Eins-Betreuung der gebärenden Frau – wie sie eigentlich die Leitlinie empfiehlt – ist dort höchst unwahrscheinlich.

Die Zahlen sind Ergebnis einer monatelangen Recherchekooperation zwischen rbb|24, der Organisation Science Media Center und zehn weiteren Regionalmedien. Erstmals wurden alle 649 Geburtskliniken deutschlandweit mittels eines standardisierten Fragebogens zur Qualität der Versorgung befragt. Da über 90 Prozent der Kliniken in Berlin und Brandenburg sich am Fragebogen beteiligten, sind vergleichbare Aussagen über die Qualität möglich. Ergänzt wurden die Daten durch die Auswertung der Qualitätsberichte, die Kliniken veröffentlichen müssen.

Alle Krankenhäuser in Deutschland müssen in einigen medizinischen Fachbereichen einen Teil ihrer Arbeit und der erreichten Behandlungserfolge dokumentieren und an die zuständigen Behörden - in diesem Fall die Landesgeschäftsstelle für Qualitätssicherung Brandenburg sowie das Qualitätsbüro Berlin - zur Bewertung versenden. Die Qualitätssicherung soll einen Mindeststandard an Behandlungsqualität garantieren und als Gegengewicht zur Marktorientierung dienen, in dem die Krankenhäuser seit der Einführung der Fallpauschalen agieren.

"Eltern fragen in Geburtskliniken häufig nach Dingen, die zweitranging sind", sagt Maike Manz, die den Bereich "klassische Geburtshilfe" der medizinischen Fachgesellschaft Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG) leitet. Zum Beispiel danach, wie die Kreißsäle aussähen oder ob es Familienzimmer gebe. "Das liegt daran, dass Eltern verständlicherweise davon ausgehen, dass in einem Krankenhaus immer das nötige Personal vor Ort ist. Das ist aber nicht der Fall. Eltern sollten unbedingt danach fragen, bevor sie sich für eine Klinik entscheiden."

Bleibt die Internetrecherche: Die Websites von Kliniken enthalten völlig unterschiedliche Informationen. Es liegt in der Natur eines eigenen Webauftritts, dass dort die Stärken der jeweiligen Geburtsabteilung präsentiert werden und nicht die Schwächen. So bleiben Eltern oft im Dunkeln darüber, wie hoch die Kaiserschnittrate ist, wann ein Kinderarzt anwesend ist oder genügend Hebammen für eine Eins-zu-Eins-Betreuung Dienst machen.

Während der Pandemie ein Kind zu erwarten, macht vieles komplizierter. So gut wie überall entfallen momentan die Kreißsaalführungen, bei denen sich die werdenden Mütter und Väter selbst vor Ort ein Bild machen können. Das macht es auch für Eltern schwieriger, an Informationen zu kommen und die richtigen Fragen zu stellen.

Auffällige Qualität kann Gutes oder Schlechtes meinen – in der komplizierten Welt der Krankenhausqualitätssicherung bedeutet "auffällige Qualität" so etwas wie die Gelbe Karte im Fußball. Bei insgesamt sieben Brandenburger Kliniken wurde von der zuständigen Fachgruppe für das Berichtsjahr 2018 (neueste Zahlen) eine "auffällige Qualität" in bestimmten Qualitätsindikatoren bemängelt.

Vier Fälle ließen sich durch fehlerhafte Dokumentation entkräften, erklärte die Landesgeschäftsstelle Qualitätssicherung Brandenburg in einer schriftlichen Stellungnahme. "Bei den weiteren Fällen ergaben sich für die Fachgruppe Hinweise auf Struktur- und Prozessmängel, denen dezidiert nachgegangen wurde." Vor Ort habe sich die Fachgruppe "ein eigenes Lagebild" verschafft. "Als Folge wurden den Kliniken konkrete Maßnahmen vorgeschlagen. Die Umsetzung wird im weiteren Verfahren durch die Fachgruppe überprüft", heißt es weiter in dem Statement.

Der Qualitätsindikator zur risikoadjustierten Kaiserschnittrate vergleicht die Zahl der zu erwartenden Kaiserschnitte (Entscheidungs-bis-Entbindungs-Zeit, kritischer Gesundheitszustand) mit den tatsächlich durchgeführten Kaiserschnitten. Während die ersten beiden Indikatoren in der Regel auf wenigen Einzelfällen beruhen und naturgemäß hohen jährlichen Schwankungen unterliegen, ist die Kaiserschnittrate in der Regel ein recht konstanter Wert.

"Frauen sollten ab der aktiven Eröffnungsphase unter der Geburt eine Eins-zu-eins-Betreuung durch eine Hebamme erhalten." Diese Empfehlung steht in der Leitlinie zur Vaginalen Geburt am Termin. Wissenschaftlich belegt ist, dass eine solche 1:1-Betreuung zu mehr vaginalen Geburten führt sowie die Zahl der Kaiserschnitte und höhergradigen Dammrisse senkt und den Einsatz von Schmerzmitteln reduziert.

Gute Berechnungsgrundlagen für einen Hebammenschlüssel, der zu einer Eins-zu Eins-Betreuung führen würde, gibt es nicht. Einzig die S1-Leitlinie "Empfehlung für die strukturellen Voraussetzungen der perinatologischen Versorgung" [externer Link] macht dazu konkrete Empfehlungen: Kliniken bis 600 Geburten sollten 5,65 Hebammen (gemessen in Vollzeitäquivalenten) beschätigten, um rund um die Uhr eine Hebamme im Dienst zu haben. Größeren Kliniken empfiehlt die Leitlinie je 100 weitere Geburten 0,93 Stellen zusätzlich. Die Leitlinie gibt an, damit sei zu 95 Prozent eine Eins-zu-eins-Betreuung möglich - ob dies tatsächlich machbar sei, zweifeln Experten an.



Lediglich 34 Prozent der befragten Kliniken in Berlin und Brandenburg gaben an, mindestens die empfohlene Anzahl an Hebammen zu beschäftigen. Besonders viele Hebammen im Verhältnis zur Zahl der Geburten beschäftigen einige kleinere Geburtskliniken in Brandenburg wie das St. Josefs-Krankenhaus in Potsdam, Klinikum Barnim Werner-Forßmann-Krankenhaus in Eberswalde sowie das Evangelisches Krankenhaus in Ludwigsfelde. In Berlin hat - trotz vierstelliger Geburtenzahl - die Charité am Standort Campus Mitte einen hohen Hebammenschlüssel.

Verhältnismäßig wenige Hebammen - unter den Krankenhäusern die Angaben gemacht haben - sind im Sana Krankenhaus Templin, in den Havelland Kliniken Rathenow, in der Caritas-Klinik Maria Heimsuchung in Berlin-Pankow sowie im Vivantes Klinikum im Friedrichshain beschäftigt. Die Zahlen zu jeder Klinik stehen in der obigen Karten-Grafik.