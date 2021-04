Der Abgebildete werde als Tatverdächtiger in dem Ermittlungsverfahren gesucht, das wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion sowie der schweren räuberischen Erpressung gegen einen deutschen Paketdienstleister geführt wird, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung des Potsdamer Polizeipräsidiums und der Staatsanwaltschaft Potsdam. "Wir hegen die Hoffnung, dass das möglicherweise der entscheidende Schritt ist, um den Fall zu lösen", sagte der Sprecher des Polizeispräsidiums Brandenburg, Torsten Herbst, dem rbb.

Das Bild wurde im Oktober an einem Bitcoin-Geldautomaten in einem Spätkauf in Berlin-Friedrichshain aufgenommen. Der unbekannte Mann trägt einen roten Mund-Nasen-Schutz. Die Polizei gehe dennoch davon aus, dass es möglich sei, den Unbekannten anhand der Augenpartie zu erkennen, sagte Herbst dem rbb. Die Fahndung richte sich explizit an Menschen, die den Abgebildeten kennen. Die Polizei habe 5.000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Identifizierung und Ergreifung des Täters führen.

Im November 2017 hatte ein Unbekannter ein Paket an einen Online-Händler in Frankfurt (Oder) liefern lassen. Die Sendung geriet beim Öffnen in Brand, wodurch auch ein Erpresserschreiben zerstört wurde.

Einen Monat später wurde in einer Apotheke am Rande des Potsdamer Weihnachtsmarkts eine Paketbombe entdeckt, in der sich eine Sprengvorrichtung und Nägel befanden. Darin wurde auch ein verschlüsseltes Schreiben entdeckt, in dem von DHL eine Millionensumme in Bitcoins gefordert wurde. Der Apotheker hatte beim Öffnen ein Zischen gehört und Drähte bemerkt, die aus dem Päckchen ragten. Er alarmierte die Polizei. Weitere explosive Sendungen gingen im Januar bei einer Berliner Bankfiliale und im April bei der Handwerkskammer in Berlin ein. Seitdem geschah nichts mehr.