rbb: Professor Thomsen, wie sieht es im Moment aus in der Technischen Universität – leere Gänge, verwaiste Hörsäle? Christian Thomsen: Leere Gänge, ja. Das ist ziemlich bedauerlich, weil wir vor der Pandemie gewohnt waren, vollen Betrieb mit vielen Menschen zu haben. Aber im Moment geht es nicht anders. Wir sind in einem Präsenznotbetrieb: Nur Dinge, die absolut unausweichlich passieren müssen, passieren. Die Feierstimmung ist wahrscheinlich auch nicht so riesig. Was würden Sie sagen: Was waren die Höhepunkte der letzten Jahrzehnte? Wenn ich mit der kürzeren Vergangenheit anfangen darf, ist ein Höhepunkt, dass wir es geschafft haben, in der Pandemie so zu agieren, dass die Lehre vernünftig weitergehen kann, wenn auch digital. Aber im Prinzip hat es gut geklappt. Wenn ich etwas weiter zurückgehe, dann ist es die Tatsache, dass wir den Exzellenz-Status errungen haben in der Berlin University Alliance. Das war erstmalig für die TU Berlin. Und da sind wir total stolz drauf.

Künstliche Intelligenz wird in vielen Bereichen angewandt, in der Medizin zum Beispiel. Die Analyse von Hunderten oder Tausenden von Bildern stößt etwa mithilfe künstlicher Intelligenz auf sehr viel bessere, zielführende, schnellere Diagnosen, als wenn Menschen diese Beobachtung machen. Letztlich wird es aber immer der Mensch überprüfen. Das ist klar.

Es gibt eine Reihe von Projekten, zurzeit sind es zwei, die ich vordergründig nennen würde. Das eine ist künstliche Intelligenz und deren Entwicklung in quasi alle Lebensbereiche. Das zweite ist der Klimawandel, an dessen Abschwächung oder Begleitung wir gemeinsam mit anderen Institutionen im Berliner Raum arbeiten.

Nochmals Glückwunsch! Wissenschaftsforschung am Standort Berlin ist vielen Berlinern vielleicht gar nicht so präsent, ist aber ein wichtiges Thema. Was sind Ihre Projekte, die in unsere Leben am meisten hineinspielen?

Was tut die TU beim Klimawandel, um das Problem in den Griff zu bekommen?

Es gibt zwei Ansätze. Das eine ist der Campus-Ansatz, also unsere Gebäude, Klimatechnik, Heizung so zu modernisieren, dass wir vielleicht in 2030 oder 2040 klimaneutral mit unserem Campus in Berlin sind. Das hat zwar noch keine Klimaauswirkungen, aber es hat Vorbildcharakter: Wenn wir das schaffen mit unseren 150 Gebäuden, dann kann es vielleicht auch ganz Berlin schaffen. Das Zweite ist, dass wir im Prozess sind, ein Klimazentrum zu gründen, wo wir alle Wissenschaftler*innen, die in Berlin, Potsdam oder in Brandenburg tätig sind, zusammenbinden. Ziel ist ein großes Netzwerk, das an verschiedenen Themen der Klimaforschung wissenschaftlich arbeitet, und auch Politikberatung beinhaltet.

Wird in der Berliner Politik aktuell genug über dieses Thema geredet?



Das würden wir so sehen. Wir würden hoffen, dass wir das vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle angeschoben haben. Ich nenne als Beispiel den Kollegen Ottmar Edenhofer vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, Sprecher dieser Klima-Initiative, der schon in den vergangenen Jahren die Bundeskanzlerin beraten hat bei der Frage, wie man etwa mit der Klimasteuer umgeht.