Der Zug startete am Abend am Alexanderplatz. Eigentlich sollte er am Pariser Platz enden, wurde aber vorzeitig Unter den Linden auf Höhe der Wilhelmstraße beendet. Zu den Gründen konnte der Polizeisprecher zunächst keine Angaben machen.

Hunderte pro-palästinensische Demonstranten sind am Mittwoch durch Berlin gezogen. Mehr als 2.000 Menschen beteiligten sich an der Versammlung mit dem Titel "Gegen die israelische Aggression in Palästina", wie ein Polizeisprecher sagte. Nach ersten Erkenntnissen verlief die Demonstration friedlich. Viele Menschen schwenkten Palästina-Fahnen.

In den kommenden Tagen werden in Berlin weitere Demonstrationen von Pro-Palästinensern erwartet. Am Samstagnachmittag ab 15 Uhr zieht ein Demonstrationszug mit dem Titel "Nahostkonflikt" vom Südstern in Kreuzberg wie schon an den vergangenen Wochenenden zum Hermannplatz in Neukölln und dann weiter zum Kottbusser Tor. Erwartet werden 2.000 Menschen.

Bereits am Donnerstag ruft die Gegenseite zu einer Demonstration "Solidarität mit Israel - Gegen jeden Antisemitismus" am Brandenburger Tor auf. Unter den angekündigten Rednern sind Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz (SPD), Justizministerin Christine Lambrecht (SPD), der israelische Botschafter sowie Bundespolitiker von CDU, FDP, Linken und Grünen. Auch Berliner Landespolitiker kündigten ihre Teilnahme an.

Zuletzt war es am vergangenen Samstag in Neukölln zu massiven Ausschreitungen zwischen Pro-Palästinensern und Polizeikräften gekommen. Nachdem eine Kundgebung mit mehreren tausend Teilnehmern auf dem Hermannplatz wegen zahlreicher Verstöße gegen die Corona-Hygieneschutzmaßnahmen aufgelöst wurde, eskalierte dort die Lage. Es flogen Flaschen und Steine auf Polizisten, zahlreiche Beamte wurden dabei verletzt.