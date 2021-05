Bild: dpa/Fabian Sommer/Christoph Soeder/Str

Protestmärsche, Autokorsos, Kundgebungen - Demo-Marathon in Berlin führt zu zahlreichen Sperrungen

22.05.21 | 08:21 Uhr

Dutzende Demonstrationen mit Tausenden Teilnehmern prägen an diesem Wochenende und am Pfingstmontag das Straßenbild in Berlin. Wer mit dem Auto unterwegs ist, sollte um bestimmte Bereiche einen weiten Bogen machen. Ein Überblick.



Wegen zahlreicher angekündigter Demonstrationen sieht die Berliner Polizei am Pfingstwochenende einem Großeinsatz entgegen. Rund 3.000 Polizisten sollen unterwegs sein, Unterstützung kommt aus zahlreichen anderen Bundesländern und von der Bundespolizei. Zahlreiche Straßen werden zeitweise gesperrt, betroffen ist das gesamte Stadtgebiet, am Montag auch ein Teil der Stadtautobahn A100.



Besonders zwei große, inzwischen von der Polizei verbotene Demonstrationen von Kritikern der Corona-Maßnahmen am Samstag und Sonntag auf der Straße des 17. Juni stehen im Fokus. An beiden Tagen wollen jeweils 16.000 Menschen gegen die Corona-Politik rund um den Großen Stern protestieren. Das Oberverwaltungsgericht bestätigte am späten Freitagabend die vorherige Entscheidung des Verwaltungsgerichts, das Verbot zu befürworten und zwei Eilanträge dagegen abzulehnen. Trotzdem rechnet die Polizei mit zahlreichen Anhängern der Bewegung, die sich vor Ort aufhalten könnten.



Zudem wurden mehrere Demonstrationen von Palästinenser-Gruppen gegen die Politik Israels verboten, darunter ein Protestzug, der am Samstag mit 2.000 Menschen durch Kreuzberg und Neukölln führen sollte.



Schwerpunkte am Samstag: Mitte, Kreuzberg, Treptow

Trotzdem werden am Wochenende zahlreiche Kritiker der Corona-Maßnahmen sowie pro-palästinensische Gruppen in Berlin demonstrieren. So versammeln sich Gegner der Corona-Politik am Samstag von 12 bis 20 Uhr auf dem Platz des 18. März am Brandenburger Tor, erwartet werden 500 Personen.



Eine pro-palästinensische Kundgebung zieht am Samstag ab 16 Uhr von der Axel-Springer-Straße bis Unter den Linden, 500 Teilnehmer wurden angemeldet.



Ebenfalls am Samstag demonstrieren mehrere hundert Menschen im Treptower Park mit einem "Musikalischen Protestpicknick" für die "sofortige Ermöglichung sicherer Tanz Open Air Veranstaltungen in Berlin und Brandenburg". Dieser Protest setzt sich dann ebenfalls im Treptower Park am Sonntag fort - dann versammeln sich dort 300 Menschen unter dem Motto "Tanzen ist Leben".



Schwerpunkte am Pfingstsonntag: Schöneberg, Kreuzberg und Neukölln

Am Sonntag steht dann die absehbar größte Demonstration des Wochenendes auf dem Programm: 10.000 Menschen wollen unter dem Motto "Gegen den Mietenwahnsinn! Jetzt erst recht!" von 12 bis 22 Uhr gegen die Mietpreise in Berlin demonstrieren und ziehen vom Potsdamer Platz zum Nollendorfplatz. Die Route führt quer durch Schöneberg. Parallel gibt es vom selben Anmelder eine Floßdemo, die vom Urbanhafen bis zur Rummelsburger Bucht füht.



Zwischen 12 und 18 Uhr gibt es am Sonntag einen pro-palästinensischen Autokorso, der vom Mehringdamm quer durch Kreuzberg bis zur Sonnenallee in Neukölln führt.



Schwerpunkte am Pfingstmontag: Alle Bezirke und die A100

Für Pfingstmontag haben die Kritiker der Corona-Politik von "Pfingsten in Berlin" gleich mehrere Kundgebungen mit jeweils 1.000 Teilnehmern in nahezu allen Bezirken angemeldet, darunter auf der Masurenallee in Charlottenburg-Wilmersdorf, auf dem Alice-Salomon-Platz in Marzahn-Hellersdorf, auf der Möllendorffstraße in Lichtenberg, auf dem Mehringdamm in Kreuzberg, auf dem Breitscheidplatz in Charlottenburg-Wilmersdorf sowie in der Breiten Straße in Pankow. Weitere Gegner der Corona-Politk haben u.a. Proteste vor dem Rathaus Schöneberg (1.000 Teilnehmer) angekündigt.



Von 12 bis 22 Uhr fährt zudem ein Autokorso von Gegnern der Corona-Politik und Corona-Impfungen von Pankow aus (Am feuchten Winkel) quer durch Berlin bis zum Zielpunkt Masurenallee.



Zudem gibt es am Pfingstmontag erneut eine Protestfahrt von Radfahrerinenn und Radfahrern. Unter dem Motto "A100 stoppen - Lebenswertes Berlin für alle" geht es zwischen 14 und 19 Uhr auch über die A100. Der Fahrradkorso startet am Invalidenpark in Mitte und fährt am Tempelhofer Damm auf die A100 und fährt letztendlich durch Neukölln. Erwartet werden 4.000 Teilnehmer.



Verkehrsexperten warnen vor allem vor Mitte und Tiergarten

Die Berliner Verkehrsinformationszentrale betont in ihrem Ausblick auf die kommenden Tage [viz.berlin.de], das gesamte Stadtgebiet sei von Kundgebungen, Fahrzeugkorsos und Demonstrationen betroffen. "Verkehrsteilnehmende sollten vor allem im Bereich Tiergarten und Mitte, durch die Auto- und Fahrradkorsos aber zeitweise auch im gesamten Stadtgebiet mit größeren Verkehrseinschränkungen und Sperrungen rechnen."

Sendung: Inforadio, 22.05.2021, 6 Uhr