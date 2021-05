Grundsteinlegung "House of One" - Drei Religionen unter einem Dach

27.05.21 | 07:47 Uhr

Eine Kirche, eine Synagoge, eine Moschee und in der Mitte ein Raum der Begegnung: In Berlin bauen Christen, Juden und Muslime ein gemeinsames Gotteshaus. Nach zehn Jahren Arbeit feiert die multireligiöse Baugruppe am Donnerstag Grundsteinlegung. Von Anne Winter

Der Nahostkonflikt war Anlass für zahlreiche Demonstrationen in ganz Deutschland, bei denen auch antisemitische Parolen gerufen wurden. In einem Youtube-Video finden sich auch diese Bilder: ein Rabbiner, ein Pfarrer und ein Imam, zusammengeschaltet für ein Friedensgebet. Für Andreas Nachama sind die aktuellen Ereignisse ein Ansporn, klar und deutlich zu sagen, dass Menschen egal welcher Religion oder Herkunft, friedlich und mit Respekt voreinander leben sollen. Der langjährige Direktor der Stiftung Topographie des Terrors geht mit gutem Beispiel voran: Andreas Nachama ist der Rabbiner des zukünftigen Sakralbaus "House of One", das Gebet hält er zusammen mit Pfarrer Gregor Hohberg und Imam Kadir Sanci. Seit über zehn Jahren verfolgen die drei einen ehrgeizigen Plan: Ein gemeinsames Gotteshaus zu bauen, wo Juden, Christen und Muslime in getrennten Räumen nach ihrer Tradition beten können und sich in einem zentralen Raum der Begegnung austauschen und voneinander lernen. Mit der Grundsteinlegung am 27. Mai nimmt dieses Projekt langsam Gestalt an.

Die Idee für das "House of One" entstand 2007 | Bild: rbb/Anne Winter

Ein Gotteshaus der Zukunft auf den Fundamenten der Vergangenheit

Die Idee für das "House of One" entstand 2007, als archäologische Grabungen auf dem Petriplatz stattfanden. Im heutigen Stadtteil Mitte befanden sich früher die beiden Städte Berlin und Cölln. Seit dem Mittelalter standen hier mindestens vier Petri-Kirchen, die letzte wurde 1964 als Kriegsruine abgetragen. Bei den Grabungen kamen ihre Fundamente zum Vorschein und die evangelische Gemeinde St. Petri-St. Marien dachte darüber nach, diesen Ursprungsort Berlins auch selbst wieder zu nutzen. Die Kirche wollten sie nicht wieder aufbauen, vielmehr hätten sie überlegt, was sie als Kirchengemeinde für ein gutes Zusammenleben von Menschen in einer pluralistischen Gesellschaft beitragen könnten, erzählt Pfarrer Gregor Hohberg. Nach vielen Debatten einigte man sich, auf den Fundamenten der alten Petrikirche einen modernen Sakralbau zu errichten, der Kirche, Synagoge und Moschee unter einem Dach vereint, aber auch allen anderen interessierten Menschen offensteht, die sich hier begegnen, voneinander lernen und ihre Verschiedenheit als Bereicherung erleben sollen.

Ein Modell des geplanten "House of One" | Bild: Kuehn, Malvezzi

Die multireligiöse Baugruppe

Für diesen Plan holte sich die Gemeinde St. Petri-St. Marien die Jüdische Gemeinde zu Berlin und das Abraham-Geiger-Kolleg mit ins Boot. Etwas schwieriger war die Suche nach dem muslimischen Partner. Die größeren Moscheeverbände wie die DITIB und die Islamische Föderation ließen sich nicht von der Idee überzeugen, schließlich fand sich mit dem Forum Dialog ein Verein, der zur Hizmet-Bewegung um den türkischen Prediger Fethullah Gülen gehört. Die Zusammenarbeit von Judentum, Christentum und Islam ist durch eine Charta geregelt, die die Unterzeichner nicht nur zu einer Kultur der Gewaltlosigkeit verpflichtet, sondern auch zu gegenseitigem Respekt und dem Verzicht auf missionarisches Handeln. Dass der muslimische Partner zur Hizmet-Bewegung gehört, war jedoch von Anfang an einer der Hauptkritikpunkte an dem Projekt. Dem Netzwerk des Predigers Fethullah Gülen, das bundesweit vor allem Schulen und Nachhilfeeinrichtungen betreibt, werden sektenartige Strukturen und mangelnde Transparenz vorgeworfen. In der Türkei gelten die Gülen-Anhänger als Drahtzieher des Putschversuches 2016. Daher gab es immer wieder Zweifel, inwieweit das Projekt auch von anderen Muslimen getragen wird oder eher polarisiert.

"Wir bauen nicht nur ein Haus"

Sowohl der christliche als auch der jüdische Projektpartner beteuern, dass sie nie Anlass gehabt hätten, am Forum Dialog zu zweifeln: "Wir im 'House of One' vertrauen einander und das lassen wir uns von außen auch nicht zerstören", sagt die jüdische Kantorin Esther Hirsch. In den zehn Jahren, die sie nun bereits zusammen planen, sich in Arbeitsgruppen mit Antisemitismus und Gewaltprävention, Bildungs- und internationalen Partnerprojekten und ihrem Glauben auseinandersetzen, seien sie Freunde geworden, Glaubensgeschwister im besten Sinne des Wortes, betont Rabbiner Andreas Nachama. "Wir bauen nicht nur ein Haus", sagt Imam Kadir Sanci, "es entsteht auch ein Herz und eine Seele". Die drei Geistlichen üben den Schulterschluss von Judentum, Christentum und Islam immer wieder bei gemeinsamen Friedensgebeten. Anlässe gibt es genug. Ob Krieg in Nahost, ein rechtsextremes Attentat wie in Hanau, ein islamistischer Terroranschlag wie auf dem Breitscheidplatz und jedes Jahr am 11. September.

Für zehn Euro Steine spenden

Ihr zukünftiges Drei-Religionen-Haus hat das Architektenbüro Kuehn Malvezzi entworfen: Ein heller Ziegelbau mit einem Meter dicken Mauern, der von außen keine religiösen Bezüge erkennen lässt. Mit zehn Euro für einen symbolischen Ziegelstein kann man sich am "House of One" beteiligen – und das haben Menschen aus über 60 Ländern auch bereits getan. Von der Finanzierung nur durch crowdfunding haben sich die Initiatoren allerdings längst verabschiedet, wenngleich auch durch solche Kleinstspenden über Hunderttausend Steine zusammengekommen sind. Insgesamt sind 47 Millionen Euro für den Bau veranschlagt: Der Bund übernimmt 20 Millionen, mit zehn Millionen wird sich das Land Berlin beteiligen, weitere zehn stammen aus Fördermitteln und privaten Spenden.

Die Vision vom gebauten Himmel

Seit November 2020 wird das "House of One" von einem Kuratorium beraten. Den Vorsitz hat der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller. Für ihn ist das "House of One" ein Signal für Verständigung, für Kooperationen, für ein voneinander und miteinander lernen. "Unsere Vision vom gebauten Himmel mitten in Berlin" nannte Gregor Hohberg das Projekt bei der ersten öffentlichen Vorstellung 2011. Bei der Grundsteinlegung am 27. Mai soll eine Kapsel mit guten Wünschen und Botschaften aus aller Welt versenkt werden. Auf den eigentlichen Baustart möchte sich Gregor Hohberg noch nicht festlegen – aber er hofft, dass die Arbeiten noch vor Jahresende beginnen und das "House of One" 2024 oder 2025 bezugsfertig ist.

