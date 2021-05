Wegen der Corona-Pandemie findet die Digitalkonferenz re:publica auch in diesem Jahr hauptsächlich online statt, auf der Online-Plattform [re-publica.tv]. In diesem Jahr steht sie unter dem Motto "In the Mean Time" - einem Wortspiel aus den englischen Begriffen für zwischenzeitlich und schlechte Zeiten. Weltweit würden die Menschen festhängen in der Zeit zwischen Prä- und Post-Corona, so die Veranstalter.

Es sollten Themen beleuchtet werden im Jetzt - also der Zwischenzeit - wie zum Beispiel Home-Schooling-Angebote oder das Leben mit dem Home-Office. Es würden aber auch diejenigen in den Fokus genommen, bei denen es künftig kein "Weiter so" mehr gebe oder geben werde, heißt es.



Zwischen dem 20. und 22. Mai finden wieder Dutzende Diksussionen, Kurse oder Veranstaltungen statt. Anders als im vergangenen Jahr ist die re:publica in diesem Jahr nicht komplett kostenlos. Für das Hauptprogramm müssen Tickets erworben werden. Das von den Teilnehmern kuratierte Off-Programm wird allerdings freizugänglich übertragen.



In diesem Text schauen wir den gesamten Freitag über auf eine der interessantesten Veranstaltungen. Der Beitrag wird fortlaufend aktualisiert.