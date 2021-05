Nach dem gewaltsamen Tod eines 19-Jährigen am vergangenen Samstag in einem Park in Berlin-Zehlendorf hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Am Sonntagmittag habe sich ein 20-Jähriger bei einer Polizeidienststelle gestellt, sagte eine Polizeisprecherin am Montag auf Anfrage von rbb|24. Zuvor hatte darüber die "B.Z." berichtet. Der junge Mann soll noch am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden.



Weitere Angaben auch zum Hintergrund der Tat konnte sie noch nicht machen und verwies auf laufende Ermittlungen. Informationen der B.Z., wonach der junge Mann durch Messerstiche tödlich verletzt worden sein soll, wollte sie nicht bestätigen.



Ein 19-jähriger Mann war bei einem Streit am frühen Samstagmorgen in dem Park an der Idsteiner Straße Ecke Seibtweg tödlich verletzt worden. Dem vorausgegangen waren Streitigkeiten mit einem anderen Mann. Rettungskräfte hatten vergeblich versucht, den jungen Mann zu reanimieren.